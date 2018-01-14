Захарова рассказала, как получила свой пост

Захарова рассказала, кем хотела стать и почему получила свой пост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что мечтала стать китаистом, никогда не считала себя "золотой молодежью" и продолжает ходить в обычные магазины, а также с чем сталкивалась на предыдущих должностях и как получила назначение на нынешнюю.

"Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то ещё принадлежности", — рассказала Захарова в интервью программе "Достучаться до звезды" телеканала "Мир".

"Да, я выиграла в лотерею, но я скупила все билеты", — сказала она.

Из китаистов в пресс-секретари

При этом дипломат оговорилась, что первая должность в МИД была не той, а которой она мечтала и к которой готовилась: вместо китаиста Захарова стала сотрудником пресс-службы.

"Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ", — сказала Захарова и пояснила, что в институте готовила себя к жизни востоковеда.

Заграничная командировка в Нью-Йорк тоже оказалась не такой сказочной, как кто-то может подумать, рассказала она.

"Не существует темы, которую российское постпредство при ООН не комментирует, потому что мы постоянные члены Совета безопасности, через нас проходит все. Есть нюанс — разница во времени. Когда местные журналисты засыпают, просыпаются журналисты, которые работают в Москве, и им совершенно все равно, что ты работаешь в Штатах. Это звонки и сообщения 24 часа в сутки, и чем больше ты работаешь, тем больше ты их получаешь", — вспоминает Захарова.

"Это был колоссальный вызов и опыт", — резюмировала она.

В то же время на нью-йоркскую командировку пришлось бракосочетание Захаровой. Она рассказала, что с будущим мужем познакомилась за месяц до отъезда из США.

"Приехал ко мне мой будущий муж, сделал там предложение, и мы пошли расписались. Это было и торжественно, и весело. Наверное, сейчас это выглядит несуразно, но это было очень искренне. Мы это сделали ни для кого-то, на свадьбе было ровно столько гостей, сколько нужно — ровно два. И ещё был фотограф, который год назад зачем-то слил все эти фотографии", — рассказала дипломат.

Она говорит, что после этого позвонила фотографу и спросила, зачем он это сделал, ведь снимки были оплачены и стали собственностью семьи. "Он ответил: ты знаешь, все тебя видят официальную, на фоне каких-то там эмблем, за трибуной, а я-то тебя видел вот такой вот, так хотелось, чтобы тебя и такую увидели", — вспомнила Захарова.

Работа и свободное время

Официальный представитель МИД также рассказала о рабочем графике.

"У нас ненормированный рабочий день, мы можем быть приглашены на работу и в 7 утра, и в 8, день заканчивается тогда, когда говорит руководство. В этом специфика нашей работы. Ты можешь выстроить прекрасный план на неделю вперёд, а прийти на работу — и через час все поменяется, и все нужно будет делать с колёс", — поделилась Захарова.

Она продолжила, что несмотря на служебные привилегии, ходит в обычные магазины — и часто представляется чиновником, чтобы поднять престиж этого понятия.

Дипломат рассказала, что ей важно было показать, что чиновник — это не обязательно взятки и непонимание того, как живут обычные люди. "Я хотела показать, что чиновник живет такой же жизнью. Моя жизнь никак не изменилась, кроме появления служебного автомобиля, я хожу в те же магазины, что и все", — сказала официальный представитель МИД.

"Я не делала ничего специально, у меня не было никакой концепции, никакого создания имиджа, но я намеренно называла себя чиновником. К моменту моего назначения это слово закрепилось у нас в лексиконе, к сожалению, с негативным оттенком. "Чиновник" — это уже на уровне оскорбления", — говорит Захарова.

Дипломат также рассказала, что хотя училась в МГИМО — ведомственном вузе МИД, который считается одним из самых популярных среди "золотой молодежи" — себя к элите не относила. "Золотая молодежь — это точно не про меня, дома этого никогда не было. Родители (отец работал дипломатом) всего добивались сами, у нас не было генетической заряженности на какую-то номенклатуру", — сказала Захарова.

Она также вспомнила, как в шестилетнем возрасте попала с родителями в Китай. "Я помню свои детские воспоминания, это было испытание. К жизни золотой молодежи это точно не относилось", — говорит Захарова.

Официальный представитель МИД рассказала и о своем увлечении музыкой.

"Я ничего не пишу, оно как-то приходит, иногда так, что невозможно не записать. Эта история началась, когда в небе над Сирией турецкими истребителем был сбит российский самолёт, и чудовищно погиб наш герой Пешков, потом погиб наш солдат, спасавший второго пилота. Через какое-то время у меня это вышло само, при этом пришла мелодия. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришёл текст с музыкой, я не могла их даже записать. Я напела на телефон", — рассказала дипломат.

Весной 2017 года Захарова пересеклась с продюсером Максимом Фадеевым и попросила его помочь в оформлении композиции. "Я прислала ему песню, проходит ровно столько времени, сколько длится эта запись, минуты три, звонит мне Фадеев и говорит, что песню будет петь Наргиз (Закирова), и он забирает ее в продакшн", — сказала Захарова.