Ещё
Установлена настоящая причина смерти Чехова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Times: причиной смерти Чехова стало кровоизлияние в мозг 

ТАСС 6 часов назад
Фото: globallookpress.com

Непосредственной причиной смерти писателя и драматурга Антона Чехова (1860-1904) стало кровоизлияние в мозг. К такому выводу, как сообщила в пятницу газета The Times, пришла группа исследователей Куодрэмского института биологических наук, который находится в английском городе Норидж.

Исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки, его писем, а также с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. Вместе с протеинами, свидетельствующими о наличии микробактерий туберкулеза, в пробах было обнаружено белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг, пишет газета.

Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице на курорте Баденвайлер в немецком Шварцвальде, куда он прибыл из-за очередного обострения туберкулеза. Как рассказывала жена писателя Ольга Книппер-Чехова, он заказал бокал вина и, заметив, что давно не пил шампанского, выпил его с улыбкой на лице. После этого Чехов лег, отвернувшись, на левый бок и вскоре умер.

Из этого повествования следует, что туберкулез, пусть и самым серьезным образом подорвавший здоровье писателя, все же не мог быть непосредственной причиной его скоропостижной смерти. Биографы Чехова ранее полагали, что писатель умер от сердечного приступа.

ТАСС: последние новости
Лавров посоветовал россиянам продолжать шутить и смеяться в 2018 году Дания направила в Литву на смену ВВС США истребители для патрулирования Состояние Табакова улучшилось, но речь о выписке из больницы не идет
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поблагодарил Героя Украины за сданную Саур-Могилу
Бежавший с места ДТП водитель замерз в кустах
«Грузинский легион» покинул 54-ю бригаду ВСУ
Пентагон опубликовал видео перехвата Су-30
Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась
Видео
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Ограждение стадиона рухнуло во время матча в Кувейте
Происшествия
03:32
Пентагон опубликовал видео перехвата Су-30
Армия Войска
02:08
Лиса попыталась утащить у рыбака мешок с уловом
00:51
Волгоградец проехался на авто без колеса
00:21
«Мистер Большая Кнопка»: активисты изобразили Трампа
03:15
Паук устроил смертельную битву с шершнем
Наука и техника
00:42
Хоккеист во время драки потерял часть бороды
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение