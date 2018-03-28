Россельхозбанк не может обойтись без господдержки

Полученных в прошлом году от государства 50 млрд руб. Россельхозбанку (РСХБ) хватит для того, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 г., надеялся осенью зампред правления Кирилл Левин . Не получилось: за прошлый год РСХБ сократил убыток в три раза, с 58,9 млрд руб. до 19,5 млрд, говорится в отчетности банка по международным стандартам, и уже обратился за новой порцией господдержки.

РСХБ сейчас обсуждает с акционером ( Росимущество ) возможность пополнения капитала, рассказал Левин на телеконференции во вторник. «В этом году мы работаем над увеличением капитала Работаем в разных направлениях: и с клиентами, и с рынком работаем по выпуску субординированных облигаций, и с акционером [Росимуществом]», — сказал он. Средства банку нужны по двум причинам: чтобы соответствовать требованиям ЦБ (регулятор постепенно увеличивает надбавки к достаточности капитала) и выдавать больше кредитов.

Банк также может привлечь капитал с рынка, выпустив субординированные облигации, добавил Левин.

В прошлом году государство пополнило капитал РСХБ на 50 млрд руб., а всего с 2010 г. — примерно на 300 млрд В бюджете на 2017 г. было заложено лишь 5 млрд руб., которые государство планировало направить в капитал РСХБ. Остальные 45 млрд руб. банк получил благодаря дополнительным доходам бюджета.

Сумму, которую сейчас Россельхозбанк просит у Росимущества, Левин не назвал. Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям» , что банк обращался за поддержкой. «Ведомости» ждут ответа Росимущества. В бюджете на ближайшие три года денег для РСХБ нет.

Как Россельхозбанк теряет деньги

Основная причина убытков банка в 2017 г., как и в прошлые годы, — отчисления в резервы, которые были равны его чистому процентному доходу — 63 млрд руб. В 2016 г. отчисления в резервы были выше: 86 млрд руб. против 53 млрд процентного дохода.

Проблемные кредиты банка сократились за год на 10 млрд руб. до 340 млрд Сюда входят кредиты, находящиеся в списке «под наблюдением» и просроченные на 90 дней и больше. Правда, доля просроченных кредитов в портфеле банка снизилась: с 11,2 на конец 2016 г. до 10,4%, а с учетом кредитов под наблюдением — с 17,1 до 15,8%.

При этом созданные резервы к концу 2017 г. составили только 203 млрд руб. (плюс 10 млрд руб. за год).

Кредитный портфель банка вырос на 9% до почти 2 трлн руб. Левин подчеркнул, что банк выполнил все обязательства по кредитованию экономики, а в целом результаты банка оказались выше ожиданий.

Например, банк стал больше зарабатывать на комиссиях: чистые комиссионные доходы (половина из них — от кассовых и расчетных операций) составили 20 млрд руб. против 14,5 млрд в 2016 г. А соотношение затрат к доходам сократилось с 61 до 48%, сообщил Левин.