PwC: риск киберугроз в банковском секторе стал намного серьезнее

По мнению руководителей компаний, киберугрозы вытеснили чрезмерное регулирование с первого места в списке рисков для банковского сектора и рынков капитала. 89% участников опроса обеспокоено кибербезопасностью, тогда как 93% запланировало на 2018 год значительные инвестиции в обеспечение кибербезопасности. Это один из основных выводов отчета «Путь к изменениям: не боги горшки обжигают» в рамках проведенного PwC 21-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира.

«Компании банковского сектора и рынков капитала делятся на два типа: те, которые уже подвергались крупной кибератаке, и те, которым это еще предстоит. Естественно, это основная причина тревоги для CEO. Важность защиты от кибератак для завоевания доверия со стороны потребителей подчеркивает стратегический характер киберугроз, которые зачастую ошибочно относятся к категории IT-рисков. Введение Общего регламента о защите данных (GDPR) усиливает актуальность активных мер предосторожности, координации усилий и создания комплексных планов реагирования на киберугрозы», — сказал руководитель практики анализа и контроля рисков PwC в России Тим Клау.

За прошедший год увеличилось количество руководителей сегмента, считающих темпы технологического прогресса (85%) и тесно связанные с ними изменения в поведении клиентов (73%) угрозой для своего бизнеса. Они понимают, что невозможно реагировать на изменения в поведении клиентов без предварительного решения вопросов, связанных с появлением новых технологий. При этом относительно низкий уровень воспринимаемой угрозы со стороны новых конкурентов указывает на уменьшение давления со стороны финтех-сегмента. Все чаще финтех-компании рассматриваются не как потенциальные соперники, а как ценный источник инноваций и кадрового резерва.

Капитализация потенциала новых технологий становится возможной не только благодаря существованию самих технологий, но и персоналу, владеющему ими. Способностью внедрять инновации и реализовывать их полный коммерческий потенциал обладают именно люди, а не системы. По итогам опроса руководителей крупнейших компаний мира поиск квалифицированных сотрудников с цифровой компетенцией широко признается трудноосуществимой задачей: менее 20% CEO считает эту задачу легкой. Тогда как в основном под такими специалистами подразумеваются разработчики приложений, инженеры-робототехники и аналогичные специальности, не менее важно наличие знаний о новых технологиях и у других сотрудников организации, включая ее высшее руководство.

Важно понимать, как организовать персонал в эпоху, когда работа людей и машин так тесно переплетается, что они превращаются в некую «гибридную» рабочую силу. Большинство CEO банковского сектора и рынков капитала еще не разобралось, как максимально реализовать потенциал синергии человека и машины. При разработке своей кадровой стратегии в эру цифровых технологий менее половины опрошенных (44%) имеет четкое представление о возможностях роботизации и ИИ, например, в такой сфере, как улучшение качества обслуживания клиентов.

Организациям сектора также нужно решить общие вопросы, связанные с последствиями автоматизации и использования ИИ. На вопрос, стремятся ли они обеспечить прозрачность в отношении влияния автоматизации и ИИ, чтобы повышать доверие со стороны своих сотрудников, почти две трети руководителей ответили утвердительно, и еще 10% планирует работать в этом направлении в течение ближайших 12 месяцев. При этом более 20% не решает этот вопрос и не планирует работать в этом направлении в ближайшее время.