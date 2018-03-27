В Кургане взорвали банкомат банка, входящего европейскую фингруппу

Нападению вандалов подвергся банкомат ОПТ-банка, расположенный в Кургане по адресу ул. Гоголя, 83/7. Происшествие зафиксировано после 23-00 вечера 27 марта.

Пока сложно утверждать, что целью были наличные деньги. Взрыв банкомата сосредоточил на месте происшествия практически все экстренные службы города Кургана МЧС , полицию, а также службу безопасности банка.

Корреспондент ИА «Уральский меридиан» передает с места события, что вокруг банкомата разбросаны банкноты. Уцелел ли видеофиксатор, установленный в банкомате, пока неизвестно. Улица Горького является одной из центральных, на ней имеется видеонаблюдение, которое может позволить установить все обстоятельства происшествия. Криминальный след не исключен.