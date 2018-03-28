Банкомат взорвался на улице в Кургане 

Банкомат взорвался на улице Гоголя в Кургане, сообщает издание «Уральский меридиан».
Инцидент зафиксировали вечером 27 марта. На месте работали сотрудники полиции и экстренных служб. По сообщению издания, вокруг банкомата были разбросаны купюры. Специалистам предстоит выяснить, был ли взрыв следствием технической неисправности или к нему имеют отношение неизвестные злоумышленники.
Отметим, ранее в соседней Челябинской области суд вынес приговор банде налётчиков, которые похищали банкоматы и платёжные терминалы.