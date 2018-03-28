Банкомат взорвался на улице в Кургане

Банкомат взорвался на улице Гоголя в Кургане , сообщает издание «Уральский меридиан».

Инцидент зафиксировали вечером 27 марта. На месте работали сотрудники полиции и экстренных служб. По сообщению издания, вокруг банкомата были разбросаны купюры. Специалистам предстоит выяснить, был ли взрыв следствием технической неисправности или к нему имеют отношение неизвестные злоумышленники.