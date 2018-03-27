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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к усилению интегрированного финансового контроля
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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к усилению интегрированного финансового контроля 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сегодня заявил, что Китай будет ускорять законодательное регулирование в банковской и страховой сферах с целью усиления интегрированного контроля за финансовыми институтами.
"Победа в войне с финансовыми рисками является приоритетной задачей текущей финансовой работы в стране", — сказал Лю Хэ в ходе инспекционной поездки в основные финансовые надзорные органы, в частности в Центральный банк и недавно сформированный Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью.
"Комитет по обеспечению финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР будет усиливать свою роль в сфере общей координации", — сказал Лю Хэ. Он добавил, что Китай будет улучшать финансовую поддержку реального сектора экономики, обеспечивать выполнение осмотрительной и нейтральной монетарной политики, гарантировать оправданную и стабильную ликвидность, а также содействовать здоровому развитию рынка капитала". —0—
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