Немцы научат россиян внедрению цифрового производства

Все-таки цифровое производство это не про «без людей». Это про очень подробную детализацию всех рабочих процессов, которая позволяет обеспечить высочайшее качество продукции, доходящее до 99,9985 процента. Это стало ясно на «цифровом заводе» в немецком Амберге, где изготавливают программируемые логические контроллеры, которые управляют горнолыжными подъемниками, бортовыми системами круизных лайнеров и промышленным оборудованием в самых разных сферах — от автомобилестроения до фармацевтики.

Три четверти всех работ здесь выполняют станки и компьютеры. Однако решения в конечном итоге все равно принимают люди. Например, техник-электронщик Йоханнес Зенгер проверяет работу систем контроля готовых печатных плат. «Мое рабочее место — компьютер», — подчеркивает он. «Мы не собираемся создавать производство без человека. Даже эффективно работающие станки не способны предложить новые идеи по дальнейшему совершенствованию процессов, — отмечает директор завода Карл Бюттнер. — До 40 процентов ежегодного прироста производительности обеспечивается за счет предложений сотрудников, оставшиеся 60 процентов — результат капитальных вложений в инфраструктуру».

Цифровое производство намного выгоднее обычного, хотя насколько конкретно — подсчитать непросто, говорит директор департамента цифровых технологий Digital Factory Division компании Siemens AG Ян Мрозик. «Цифровые процессы помогают на 30 процентов увеличить эффективность инжиниринга. А это, в свою очередь, тянет за собой ускорение и других процессов. В качестве примера можно привести итальянскую компанию по производству суперкаров — Maserati. Используя программное обеспечение цифрового производства при выводе на рынок новой модели Maserati Ghibli, они потратили на это 16 месяцев вместо 30. При этом на заводе производится в три раза больше машин, чем это было возможно для стандартного предприятия», — рассказал Мрозик.

Хотя, признал он, есть и серьезная проблема — недостаток квалифицированных кадров. «Очень часто для большинства компаний наличие в штате необходимой квалификации инженеров, а вернее, их отсутствие, является ограничивающим фактором для внедрения элементов цифрового производства», — сообщил он.