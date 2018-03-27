ВТБ предлагает cash back по карте «Автолюбитель» при оформлении автокредита

ВТБ предлагает своим клиентам при оформлении второго и последующего автокредитов получать 10-процентный cash back на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Как поясняется в сообщении ВТБ, обслуживание будет предоставлено в рамках пакета «Автолюбитель», приобретение которого до 30 июня 2018 года бесплатно.

При оформлении автокредита приобретение пакета «Автолюбитель» позволяет получить дисконт на процентную ставку в банковских программах «АвтоПривилегия» (0,8 процентного пункта для машин стоимостью от 1,5 млн рублей), «АвтоЮбилей» (2 п. п.), Kick Down (0,8 п. п. для автомобилей корейских марок Kia и Hyundai ), напоминают в банке.

Продуктовый виджет

В рамках пакета клиентам банка при необходимости предлагается услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломки для клиента предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи в оформлении документов).

Сотрудники компании — партнера банка проводят сбор справок, могут предоставить подменный автомобиль (сроком до трех дней), оплатить гостиницу на время ремонта транспортного средства (сроком до трех дней), провести независимую экспертизу. Также водитель автомобиля, как и все пассажиры, имеет медицинскую страховку на случай ДТП. Набор услуг помощи на дороге также предоставляется в большом количестве европейских стран.

По итогам 2017 года банком было выдано порядка 5 тыс. карт «Автолюбитель». Средняя сумма вознаграждения одного клиента составила порядка 12 тыс. рублей. Пакет может быть оформлен на первые три года с момента получения автокредита в банке.