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ФАС представила пятый антимонопольный пакет
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ФАС представила пятый антимонопольный пакет 

Российская Газета 7 часов назад
Четвертый антимонопольный пакет позволил России выполнить рекомендации Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле 2013 года, однако почти сразу после этого положения законодательства в текущей версии стали неактуальными. В ногу со временем успевает идти Германия, которая успела принять новое определение доминирующего положения, и пятый антимонопольный пакет ФАС России — ответ на то, как работать в цифровую эру, заявил замглавы регулятора Сергей Пузыревский на заседании общественного совета.
Ключевых новелл пять. Первая — как раз введение нового определения доминирующего положения участника рынка, который обладает большим массивом данных и за счет этого получает огромную рыночную силу. Доля бизнеса на физическом товарном рынке в этом случае уже не важна. Закон должен учитывать такую ситуацию.
Вторая новелла будет регулировать аспекты процесса обращения товаров в Интернете. Так, ФАС хочет ввести определение ценового алгоритма, который анализируют рынки и подстраивают цену. Это чревато картельным сговором в электронном виде, который выявить сложнее, а последствия от него хуже.
Третья новелла стала особенно актуальной в свете слияния бизнеса «Яндекс. Такси» и Uber. В результате таких сделок объединяются цифровые платформы, которые начинают координировать цены между таксистами. Может показаться, что это координация экономической деятельности, а все сотрудники-водители — в картеле. Однако если эффект от объединения платформ приводит к снижению цен для конечных потребителей, то это не станет основанием для признания координации картельным сговором, пояснил Пузыревский.
Если бизнес, координируя работу цифровых платформ, снижает цены для потребителя, то это не будет сговором
Четвертая новелла — появление дополнительных критериев, которые связаны с согласованием сделок экономической концентрации. Это приобретение технологий или иных нематериальных активов.
Пятая новелла напрашивалась давно: она коснется иностранных компаний-правообладателей, у которых почти нет активов на территории России, но тем не менее они здесь работают. Нарушение закона для них не влечет санкций, поэтому ФАС предлагает ограничивать оборот товаров или выдавать принудительную лицензию по решению суда, тогда компаниям придется выполнять предписания регулятора.
Сейчас пятый антимонопольный пакет проходит обсуждение с представителями отраслевых ассоциаций. По оценкам замруководителя ФАС Андрея Цыганова, разработка и принятие пакета займет около двух лет.
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