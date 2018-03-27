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Филиалы российских банков за рубежом могут освободить от передачи сведений в БКИ
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Филиалы российских банков за рубежом могут освободить от передачи сведений в БКИ 

Банки.ру 3 часа назад
В Госдуму внесен законопроект, освобождающий расположенные за границей филиалы российских банков от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй (если это противоречит законодательству государства, на территории которого они расположены).
Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что в настоящее время филиалы кредитных организаций при выполнении своей обязанности по передаче в БКИ данных о субъектах кредитной истории зачастую сталкиваются с законодательными запретами иностранного государства, на территории которого они находятся, на трансграничную передачу данных в отношении граждан и юридических лиц.
Устранение данной правовой коллизии позволит кредитным организациям минимизировать высокие риски, связанные с нарушением как российского, так и иностранного законодательства.
В рамках законопроекта предлагается уточнить используемое в законе понятие «договор кредита (займа)» за счет включения в него договора банковского счета, предусматривающего осуществление платежей со счета, несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета). Указанный вид договора носит кредитный характер, что обуславливает необходимость включения информации о нем в состав сведений, направляемых источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй.
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Кроме того, законопроект предусматривает включение в состав источников формирования кредитной истории ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае ликвидации юридического лица. В рамках действующей редакции ФЗ «О кредитных историях» информация о ликвидации юридических лиц в бюро кредитных историй может попадать с большой задержкой — в тот момент, когда у кредитора появятся соответствующие сведения о ликвидации должника. В целях повышения оперативности направления в бюро кредитных историй этих сведений представляется обоснованным расширение круга источников формирования кредитной истории за счет дополнения его ликвидатором, который является участником процедуры ликвидации юридических лиц.
Также законопроект уточняет способы направления субъектами кредитных историй запросов на получение кредитных отчетов и способы их идентификации. Данные поправки предоставят возможность дистанционного запроса и получения кредитных отчетов, которая будет обеспечена для физических лиц — путем использования единой системы идентификации и аутентификации, для юридических лиц — сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом законопроект предусматривает сохранение действующих в настоящее механизмов идентификации субъекта кредитной истории и наделяет Банк России полномочиями по определению дополнительных способов идентификации.
Отметим, что законопроект предусматривает также увеличение с двух до шести месяцев срока действия согласия субъекта кредитной истории на доступ к информации, содержащейся в основной части кредитной истории. Срок действия согласия два месяца зачастую не является достаточным для заключения кредитного договора, особенно ипотечного. По статистике, с момента предоставления клиентом кредитной заявки до момента выдачи ипотечного кредита может пройти более шести месяцев, в течение которых клиент подбирает наиболее выгодные для себя условия на рынке банковских услуг.
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