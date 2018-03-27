За непрохождение техосмотра будет грозить уголовное наказание

Уже в этом году ужесточаются требования к регулярному прохождению техосмотра автолюбителями. В частности, человеческий фактор в этом процессе будет практически полностью устранен.

Штраф за отсутствие техосмотра для автовладельцев составит 800 рублей (сейчас — 500 рублей при первом подобном нарушении), при этом взиматься он будет автоматически. Всю информацию будут предоставлять камеры видео-фиксации нарушений.

Как сообщает интернет-портал Motor Page, в пунктах инструментального контроля будет введена видеосъемка проверки технического состояния автомобиля. А видеофайлы — загружаться в базу данных Единой автоматизированной информационной системы ТО (ЕАИСТО). Здесь же будут находится данные диагностической карты авто, которая, возможно, уже в этом году станет исключительно электронной.

По задумке Минтранса, если камера видео-фиксации обнаружит в базе данных ЕАИСТО нестыковку — например, наличие диагностической карты при отсутствии видеофайлов прохождения техосмотра, — автомобилист получит штрафную квитанцию уже на 10 тысяч рублей. Оператору же диагностического центра, оформившему подобную карту, грозит ответственность вплоть до уголовной.

Столь суровые меры вызваны катастрофическим состоянием ряда транспортных средств: после передачи функций ТО от ГИБДД к диагностическим центрам, прохождение техосмотра стало практически фикцией, а некоторые страховщики при покупке полисов ОСАГО сами предлагают купить у них диагностическую карту.