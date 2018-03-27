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Филиалам банков РФ за рубежом могут разрешить не передавать сведения в БКИ
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Филиалам банков РФ за рубежом могут разрешить не передавать сведения в БКИ 

Прайм 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который освобождает расположенные за рубежом филиалы российских банков от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй, в случае если это противоречит законодательству государства, где они находятся, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Они обращают внимание, что в настоящее время филиалы кредитных организаций при выполнении своей обязанности по передаче в бюро кредитных историй информации зачастую сталкиваются с законодательными запретами иностранного государства, на территории которого они находятся, на трансграничную передачу данных в отношении граждан и юрлиц. «Устранение данной правовой коллизии позволит кредитным организациям минимизировать высокие риски, связанные с нарушением как российского, так и иностранного законодательства», — поясняют авторы законодательной инициативы.
Законопроектом уточняется используемое в законе о кредитных историях понятие «договор кредита (займа)» за счет включения в него договора банковского счета, предусматривающего осуществление платежей со счета, несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета). Данный вид договора носит кредитный характер, что обуславливает необходимость включения информации о нем в состав сведений, направляемых в бюро кредитных историй.
К источникам формирования кредитной истории предлагается отнести ликвидационную комиссию (ликвидатора) в случае ликвидации юрлица. Одновременно уточняется состав идентификационных сведений, которые необходимо указывать в титульной части кредитной истории в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект устанавливает порядок и способы использования электронной подписи при получении пользователями кредитной истории согласия субъекта кредитной истории в электронной форме.
Помимо этого, дополняются способы направления такими субъектами запросов на получение кредитных отчетов и способы их идентификации. Направление запроса и получение отчетов станет возможно дистанционно: для физических лиц — путем использования единой системы идентификации и аутентификации, для юрлиц — сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА
Законопроект увеличивает с двух до шести месяцев срок действия согласия субъекта кредитной истории на доступ к информации, содержащейся в основной части его кредитной истории.
Документ также расширяет перечень договоров, в случае заключения которых срок действия согласия соответствующего лица на доступ к его кредитной истории продлевается на срок действия таких договоров. Это существенно повысит эффективность деятельности кредитных организаций, считают разработчики.
Помимо этого с пяти до трех лет сокращается срок хранения согласия субъекта на доступ к информации, содержащейся в основной части его кредитной истории. Законопроект предусматривает продление срока действия согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета до 6 месяцев. Данный срок достаточен для оформления кредитов, требующих продолжительного сбора документов, например ипотеки, поясняют авторы законодательной инициативы.
Принятие законопроекта положительно скажется на возвратности кредитов, будет способствовать более качественному отражению информации в кредитной истории, снижению кредитных рисков кредитных организаций, а, следовательно, будет способствовать достижению цели снижения закредитованности населения и предприятий, считают они.
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