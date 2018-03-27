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Российские майнеры получат налоговые каникулы на два года
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Российские майнеры получат налоговые каникулы на два года 

BitCryptoNews 9 часов назад
Фото: BitCryptoNews
Майнеров в России ждут двухгодовые налоговые каникулы. С помощью таких мер государство хочет простимулировать предпринимателей выполнять требования российского законодательства. С таким заявлением 27 марта выступил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время конгресса #БЛОКЧЕЙНРФ. «Действующее законодательство требует от майнеров регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, а это значит, что налогообложение на них распространяется, как на всех. Но, чтобы простимулировать новый рынок, для майнеров будут введены налоговые каникулы на два года», — отметил депутат. По словам Аксакова, закон, вводящий в правовое поле понятия блокчейна, майнинга, криптовалюты и ICO, будет принят в нижней палате парламента уже этим летом. Сейчас, отмечает законодатель, идет работа над другим законопроектом, который должен стать базой будущего пакета документов. При этом президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин отметил, что, если новый законопроект не будет устраивать игроков рынка, любой предприниматель может уйти в любую другую устраивающую его юрисдикцию. Свою задачу глава РАКИБ видит в том, чтобы этого не произошло. «В представленном на днях в Госдуме базовом проекте депутаты услышали наши предложения и разработали понятный глоссарий терминов», — заявил господин Припачкин.
О блокчейне и российских реалиях размышляет наш колумнист Александр Петров.
фото: Государственная Дума
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