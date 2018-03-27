В Хмельницкой области бандеровское знамя будут использовать наравне с государственным

Об этом сообщает информационный ресурс «Є».

Как заявил глава Хмельницкого областного совета Михаил Загородный, он дал поручение аппарату совета подготовить обращение к Украинскому институту национальной памяти, чтобы получить список памятных дат, связанных с выдающимися событиями и лицами национально-освободительной борьбы. Именно в дни, указанные в этом списке, планируется использовать красно-черный флаг.

Помимо этого Хмельницкий областной совет планирует направить обращение к парламенту с предложением предоставить бандеровскому флагу статус «официального боевого флага национально-освободительной борьбы украинского народа».