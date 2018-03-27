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В Удмуртии в 2017 году выявили нарушения в расходовании бюджета на 1,6 млрд руб.
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В Удмуртии в 2017 году выявили нарушения в расходовании бюджета на 1,6 млрд руб. 

ТАСС 10 часов назад
ИЖЕВСК, 27 марта. /ТАСС/. Государственный контрольный комитет Удмуртии в 2017 году выявил финансовые нарушения в расходовании бюджетных средств на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Об этом во вторник на сессии госсовета Удмуртии сообщил председатель комитета Борис Сарнаев.
Государственный контрольный комитет следит за эффективностью расходования бюджетных средств. В частности, он проверяет эффективность расходования средств бюджета финансовыми органами, республиканскими госучреждениями, государственными унитарными предприятиями, хозяйственными товариществами и обществами с участием Удмуртии в уставных капиталах, юридическими лицами, предпринимателями и физическими лицами, получившими средства из бюджета, кредитными организациями, осуществляющими операции с бюджетными средствами.
"По итогам контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую сумму 1 млрд 600 млн, среди которых нецелевое использование средств бюджета — 2 млн 300 тыс., нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств составили более 184 млн", — сказал он.
По его словам, общий объем проверенных средств в прошлом году составил 12,7 млрд рублей, проверками была охвачена деятельность 90 объектов, в том числе 16 министерств и других органов исполнительной власти. При этом он отметил, что «фактов хищений бюджетных средств в проверенных организациях не выявлено».
"В адрес проверенных организаций направлены постановления коллегии и представления об устранении нарушений, информационные письма, исполнение которых находятся на контроле. 19 материалов направлены в правоохранительные органы", — отметил Сарнаев.
В числе наиболее характерных нарушений председатель контрольного комитета назвал неэффективное использование бюджетных средств, несоблюдение методологии и стандартов ведения бухучета и составления отчетности, несоблюдение порядка учета и регистрации госимущества, неэффективные расходы по содержанию имущества.
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