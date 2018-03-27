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В ЮАР золотые руки Манделы проданы за 10 миллионов долларов
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В ЮАР золотые руки Манделы проданы за 10 миллионов долларов 

Вести.Ru 54 минуты назад
Золотые отливки рук Нельсона Манделы были проданы за 10 миллионов долларов.
Руки приобрела канадская фирма Arbitrade, занимающаяся биржевыми операциями с криптовалютой. Артефакты были куплены у южноафриканского бизнесмена Малколма Данкэна за биткоины. Сам Данкэн купил эти руки в 2002 году у фирмы по добыче золота Harmony Gold за 31 тысячу долларов.
Отливки представляют собой копии предплечья, ладони и кулака Манделы. Они весят около 9 килограммов. Теперь Arbitrade собирается запустить мировой тур «Золотые руки Нельсона Манделы» для того, чтобы ознакомить молодежь с жизнью Манделы, сообщает ТАСС.
Нельсон Мандела скончался в 2013 году в возрасте 95 лет. Свою жизнь он посвятил борьбе с апартеидом в ЮАР. 27 лет пробыл в заключении в эпоху расистского режима за его борьбу против правления белого меньшинства. Под давлением массовых протестов в мире он был освобожден в 1990 году, в 1994-1999 годах занимал кресло главы ЮАР. Имя Манделы стало настолько популярным в мире, что превратилось в один из самых узнаваемых брендов.
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