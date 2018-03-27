В ЮАР золотые руки Манделы проданы за 10 миллионов долларов

Золотые отливки рук Нельсона Манделы были проданы за 10 миллионов долларов.

Руки приобрела канадская фирма Arbitrade, занимающаяся биржевыми операциями с криптовалютой. Артефакты были куплены у южноафриканского бизнесмена Малколма Данкэна за биткоины. Сам Данкэн купил эти руки в 2002 году у фирмы по добыче золота Harmony Gold за 31 тысячу долларов.

Отливки представляют собой копии предплечья, ладони и кулака Манделы. Они весят около 9 килограммов. Теперь Arbitrade собирается запустить мировой тур «Золотые руки Нельсона Манделы» для того, чтобы ознакомить молодежь с жизнью Манделы, сообщает ТАСС