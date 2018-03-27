Мавроди в Белоруссии: не бывал, но наследил

Умер Сергей Мавроди — человек, который сделал большие деньги, сумев убедить миллионы в том, что быстро заработать, не прилагая усилий — возможно. Именно благодаря Мавроди население постсоветского пространства узнало, что такое финансовая пирамида.

После краха МММ люди накладывали на себя руки

Поколение сформировавшихся при СССР людей, пережившие нищету конца 80-х — начала 90-х, были хорошей наживкой для Мавроди. Стартовавшая в 1994 году компания МММ обещала баснословные доходы. Людям, прожившим большую часть жизни в условиях дефицита и безденежья, Мавроди предложил простую схему — вложи небольшие деньги, а через две недели получи столько, что сможешь «купить жене сапоги».

О такой возможности герой рекламы МММ простоватый мужичонка Леня Голубков вещал с каждого телеэкрана. Экономических знаний у большинства не наблюдалось, да и хорошие сапоги были нужны многим. Акции МММ народ скупал массово — жертвами Мавроди стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. После резкого обесценивания бумаг люди кончали жизнь самоубийством (известно, как минимум, о 50 случаях). Потерпевшими следствие признало более 10 тысяч человек.

Сергей Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. В мае 2007 года он вышел на свободу. За время отсидки написал роман «Сын Люцифера». А вообще он автор нескольких книг.

Белоруссии последний раз о Мавроди вспомнили в январе этого года, когда объявились аферисты, предлагавшие вернуть вкладчикам МММ их деньги. На мобильные телефоны белорусов с российского номера приходили сообщения, причем использовалась база данных белорусов, вложившихся в финансовую пирамиду. Вернуть средства предлагалось за небольшое вознаграждение (якобы в страховой фонд организации). Несколько человек повелись и перечислили мошенникам более 7 тысяч рублей.

А в 2015 году Мавроди заявил, что это он стоит за резким ростом курса биткоина. В интервью Financial Times Мавроди говорил, что если он завтра откажется использовать биткоин, то криптовалюта рухнет. Падать биткоин стал только в декабре прошлого года.

Помог Лукашенко получить кредит от России

В 2011 году в разгар финансового кризиса Мавроди заявил, что знает как помочь экономике Белоруссии и предложил Александру Лукашенко конкретные шаги. По сути же Мавроди вновь хотел провернуть схему 90-х — открыть отделения МММ на почтах и в отделениях банков и собирать у населения деньги в обмен на бумажки.

Финансист-аферист утверждал, что он быстро свяжет денежную массу и сумеет побороть инфляцию, как «помог» в России в 1994 году. Он обещал обычным вкладчикам МММ-2011 прибыль в 20% в месяц, а пенсионерам — 30%.

Тогда Мавроди даже намекал, что именно он «помог Лукашенко получить кредит от России»: «Возможно, Лукашенко пригрозил российской власти, что позволит МММ открыться на территории Белоруссии, если не дадут кредита. И это послужило угрозой, ведь это угроза более чем реальна. Для России это тихий ужас».

Люди продавали квартиры, чтобы купить бумаги МММ В 2012 году МММ-2011 и без господдержки втянула в свои махинации несколько тысяч белорусов. Организаторы финансовой пирамиды успели собрать более 200 тысяч долларов. В своей работе эти люди применяли новые технологии в области информатизации и психологии.