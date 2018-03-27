Ещё
Мавроди в Белоруссии: не бывал, но наследил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мавроди в Белоруссии: не бывал, но наследил 

ИноСМИ 11 часов назад
Фото: ИноСМИ
Умер Сергей Мавроди — человек, который сделал большие деньги, сумев убедить миллионы в том, что быстро заработать, не прилагая усилий — возможно. Именно благодаря Мавроди население постсоветского пространства узнало, что такое финансовая пирамида.
После краха МММ люди накладывали на себя руки
Поколение сформировавшихся при СССР людей, пережившие нищету конца 80-х — начала 90-х, были хорошей наживкой для Мавроди. Стартовавшая в 1994 году компания МММ обещала баснословные доходы. Людям, прожившим большую часть жизни в условиях дефицита и безденежья, Мавроди предложил простую схему — вложи небольшие деньги, а через две недели получи столько, что сможешь «купить жене сапоги».
О такой возможности герой рекламы МММ простоватый мужичонка Леня Голубков вещал с каждого телеэкрана. Экономических знаний у большинства не наблюдалось, да и хорошие сапоги были нужны многим. Акции МММ народ скупал массово — жертвами Мавроди стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. После резкого обесценивания бумаг люди кончали жизнь самоубийством (известно, как минимум, о 50 случаях). Потерпевшими следствие признало более 10 тысяч человек.
Сергей Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. В мае 2007 года он вышел на свободу. За время отсидки написал роман «Сын Люцифера». А вообще он автор нескольких книг.
В Белоруссии последний раз о Мавроди вспомнили в январе этого года, когда объявились аферисты, предлагавшие вернуть вкладчикам МММ их деньги. На мобильные телефоны белорусов с российского номера приходили сообщения, причем использовалась база данных белорусов, вложившихся в финансовую пирамиду. Вернуть средства предлагалось за небольшое вознаграждение (якобы в страховой фонд организации). Несколько человек повелись и перечислили мошенникам более 7 тысяч рублей.
А в 2015 году Мавроди заявил, что это он стоит за резким ростом курса биткоина. В интервью Financial Times Мавроди говорил, что если он завтра откажется использовать биткоин, то криптовалюта рухнет. Падать биткоин стал только в декабре прошлого года.
Помог Лукашенко получить кредит от России
В 2011 году в разгар финансового кризиса Мавроди заявил, что знает как помочь экономике Белоруссии и предложил Александру Лукашенко конкретные шаги. По сути же Мавроди вновь хотел провернуть схему 90-х — открыть отделения МММ на почтах и в отделениях банков и собирать у населения деньги в обмен на бумажки.
Финансист-аферист утверждал, что он быстро свяжет денежную массу и сумеет побороть инфляцию, как «помог» в России в 1994 году. Он обещал обычным вкладчикам МММ-2011 прибыль в 20% в месяц, а пенсионерам — 30%.
Тогда Мавроди даже намекал, что именно он «помог Лукашенко получить кредит от России»: «Возможно, Лукашенко пригрозил российской власти, что позволит МММ открыться на территории Белоруссии, если не дадут кредита. И это послужило угрозой, ведь это угроза более чем реальна. Для России это тихий ужас».
Люди продавали квартиры, чтобы купить бумаги МММ  В 2012 году МММ-2011 и без господдержки втянула в свои махинации несколько тысяч белорусов. Организаторы финансовой пирамиды успели собрать более 200 тысяч долларов. В своей работе эти люди применяли новые технологии в области информатизации и психологии.
Имел ли Сергей Мавроди непосредственное отношение к пирамиде в нашей стране, неизвестно. Достоверно лишь то, что некоторые вкладчики пострадали не меньше, чем жертвы аферистов из 90-х. Например, жительница Гродно, чтобы не лишиться вложенных ранее средств, продала квартиру, и всю полученную сумму перевела на счета мошенников за границу. Всего в этом областном центре свои сбережения доверили мошенникам около 30 человек. Вклады в основном составляли до 10 тысяч долларов. Были пострадавшие от МММ-2011 и в других городах. Организаторов МММ-2011 арестовали, в 2015 году они были приговорены к длительным срокам заключения.
ИноСМИ: последние новости
Как создать более ответственное цифровое будущее Если вы пока не опасались России, то уже пора Тереза Мэй должна давить на путинский долг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным325
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово18
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово446
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации41
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение