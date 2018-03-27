Банковское кредитование в еврозоне ослабло в феврале

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Банковское кредитование компаний в еврозоне ослабло в феврале, однако его уровень по-прежнему близок к многолетнему максимуму, согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ).

EPA/RONALD WITTEK

Кредитование нефинансовых корпораций выросло на 3,1% в годовом исчислении после роста на 3,4% в январе, когда кредитование увеличилось самыми сильными темпами с мая 2009 года. Основной индикатор ЕЦБ денежной массы, M3, за 12 месяцев по февраль вырос на 4,2%, этот показатель также незначительно замедлился после роста на 4,5% в январе. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 4,6%. Удивительно мягкие денежные и кредитные данные следуют более ранним свидетельствам того, что экономика еврозоны начинает охлаждаться после сильного 2017 года. Деловая уверенность в регионе ослабела на фоне начавшихся торговых войн в мире. Экономика еврозоны в значительной степени зависит от наличия финансирования, и экономисты внимательно следят за данными о кредитовании как индикатором состояния экономики. В то же время кредитование домашних хозяйств оставалось стабильным в феврале. По данным ЕЦБ, показатель увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем.