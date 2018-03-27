NVIDIA будет наращивать производство. Специально для майнеров

Компания NVIDIA должна пересмотреть свои планы по производству графических процессоров, чтобы удовлетворить спрос на аппаратное обеспечение со стороны майнеров. Об этом сообщил руководитель компании Хуан Жэньсюнь. Графические процессоры американского производителя популярны как среди геймеров, так и среди майнеров криптовалют. Поэтому в последнее время любителям видеоигр приходится сталкиваться с определенными проблемами при поиске этих компьютерных комплектующих, поделился информацией с журналистами топ-менеджер. Причина повышенного спроса майнеров на оборудование компании, по его словам, кроется в децентрализованной природе криптовалют. Криптоинвесторы по всему миру, уверен Жэньсюнь, стремятся обладать комплектующими высочайшего качества, чтобы максимально эффективно контролировать свою деятельность. Тем не менее несмотря на дефицит графических процессоров, майнеры пока составляют незначительную часть от общего рынка сбыта NVIDIA, отметил топ-менеджер.

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