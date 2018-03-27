Совет Федерации начал сотрудничество с Российским Фондом Прямых Инвестиций

По словам Валентины Матвиенко, подписание этого документа стало продолжением работы Совета Федерации по повышению финансовой стабильности субъектов России и ускорению их социально-экономического роста.

«Подписание этого меморандума должно придать новый импульс в решении этих важнейших задач», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что взаимодействие с Фондом с самого его создания было весьма плодотворным. В своё время Совфед поддержал реорганизацию структуры и одобрил соответствующий закон о присвоении ей статуса суверенного фонда.

По словам председателя палаты регионов, сегодня Фонд зарекомендовал себя как один из эффективных инструментов по привлечению так необходимых инвестиций в экономику России. И в ближайшие годы его помощь потребуется в решении амбициозных задач, которые поставил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

«В числе ключевых ориентиров президент назвал именно ускорение темпов роста инвестиций. Целевой показатель — 25% от валового внутреннего продукта. В настоящее время он составляет всего лишь 17%, и у нас есть большое пространство для роста и работы», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда попросила председателей комитетов взять на личный контроль вопрос налаживании тесного и оперативного взаимодействие Фонда с профильными Комитетами Совета Федерации.

Другим форматом сотрудничества должно стать постоянное участие представителей Фонда в мероприятиях, которые проводятся в рамках Дней субъектов Федерации в Совфеде. Ещё одним перспективным направлением взаимодействия станет работа по формированию цифровой экономики. РФПИ уже планирует инвестировать в развитие цифровой экономики, и начать вкладывать средства в ряд проектов по устранению «цифрового неравенства» в регионах.

Московской области. В свою очередь, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Фонд уже присутствует в более чем 95% регионов и более 90% прибыли портфельных компаний приходит из-за пределов Москвы

«Работая вместе с Советом Федерации, мы сможем осуществить инвестиционный прорыв, о котором говорил президент, а новый меморандум станет хорошим подспорьем для привлечения ещё больших инвестиций в наши субъекты», — уверен Кирилл Дмитриев.