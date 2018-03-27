МФО «МИЛИ» расширяет возможности онлайн-микрокредитов

МФО «МИЛИ» запускает полноценную выдачу микрозаймов в режиме онлайн, говорится в сообщении компании. В нем уточняется, что теперь клиенты могут получить деньги не только на карту «Кукуруза», оформляемую в «Евросети» , но и на собственную банковскую карту.

«Кроме того, лояльные клиенты «МИЛИ» смогут экономить свое время, привязав карту к личному кабинету. На нее можно получать займы в режиме онлайн, а также оперативно погашать задолженность», — уточняется в пресс-релизе.

«Дистанционная выдача кредитов востребованная и популярная услуга у клиентов микрофинансовых компаний. Нашей задачей было обеспечить не только разнообразные варианты оформления займов, но и безопасность наших клиентов. Мы проанализировали рынок и технику выдачи микрозаймов на карту и обеспечили заемщикам более защищенный канал и способ выдачи микрозайма с помощью собственной интеллектуальной системы антифрод-контроля. Поэтому наши клиенты могут не переживать за безопасность проведенных операций», — подчеркивает начальник отдела маркетинга «МИЛИ» Кристина Таюрская.

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