Плюсы и риски карт с кэшбэком

Выбираете товар в магазине, оплачиваете банковской картой и через некоторое время часть потраченных денег возвращается обратно. Это кэшбэк. Назад можно получить в среднем от 1% до 10% от суммы покупки. Многие магазины уже заменили кэшбэком привычные скидки, отмечает телеканал «МИР 24».

«На то, чтобы не делать дисконт до покупки, есть несколько причин. Магазину выгодно, если он сразу получает деньги, какое-то время их прокручивает и только потом возвращает покупателю. Плюс магазин за счет кэшбэка может вводить дополнительные условия. Например, делать дополнительную скидку, если вы не сдали товар на протяжении какого-то времени. Магазину выгодно мотивировать покупателей не сдавать покупки. Дополнительная скидка — это всегда приятно. Это разные психологические впечатления — получить скидку до или после покупки», — поясняет финансист Андрей Хохловский.

Частично вернуть деньги за оплаченную покупку можно несколькими способами. Первое — оформить банковскую карту с опцией кэшбэк. В этом случае средства вернет сам банк или магазин. Второй вариант — это кэшбэк сервисы. Через них можно сделать заказ в магазине. После покупки деньги покупателю перечисляет сайт-агент.

Привлекательность для клиентов понятна. А для банков и магазинов? Самое главное — кэшбэк позволяет привлечь новых клиентов. Помимо этого для магазинов это возможность изучить предпочтения и поведение потребителей.

«Кэшбэк собирает информацию о ваших покупках. Это стандартно прописано в договорах. Данные покупателей для крупных брендов стоят денег, потому что такая информация дает понимание, что востребовано на рынке», — поясняет финансовый эксперт Павел Караванов.

Банки в кэшбэке также заинтересованы. Ведь, как правило, держатели карт с опцией возврата денег тратят больше.

«Большинство кэшбэк программ предусмотрено именно для кредитных карт. Они позволяют стимулировать потребление со стороны клиента. Он больше тратит и чаще платит банку проценты за кредит, потому что не укладывается в льготный бесплатный период, либо платит больше, чем мог бы. В итоге клиент платит больший процент, чем мог бы получить кэшбэк по этой карте», — отмечает эксперт по личным финансам Александр Попов

Просто и надежно

Карта «Мир» набирает обороты

У кэшбэка есть и минусы. Получить деньги можно не за все покупки. При этом большинство банков вводит такое понятие, как максимальная сумма кэшбэка. Из программы могут исключить, например, если держатель карты вовремя не погасит платеж по кредиту.

Наконец, банальный технический сбой в программе может обернуться недоначисленными деньгами на карту. Несмотря на это, банкиры уверены, что у кэшбэка в России большое будущее. Потенциальную аудиторию оценивают в 20-25 миллионов человек.

На западе кэшбэк активно развивается с начала 1990-х годов. Так, в США карты с такой услугой есть у каждого второго.

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