Ещё
Плюсы и риски карт с кэшбэком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плюсы и риски карт с кэшбэком 

Мир24 38 минут назад
Фото: Мир24
Выбираете товар в магазине, оплачиваете банковской картой и через некоторое время часть потраченных денег возвращается обратно. Это кэшбэк. Назад можно получить в среднем от 1% до 10% от суммы покупки. Многие магазины уже заменили кэшбэком привычные скидки, отмечает телеканал «МИР 24».
«На то, чтобы не делать дисконт до покупки, есть несколько причин. Магазину выгодно, если он сразу получает деньги, какое-то время их прокручивает и только потом возвращает покупателю. Плюс магазин за счет кэшбэка может вводить дополнительные условия. Например, делать дополнительную скидку, если вы не сдали товар на протяжении какого-то времени. Магазину выгодно мотивировать покупателей не сдавать покупки. Дополнительная скидка — это всегда приятно. Это разные психологические впечатления — получить скидку до или после покупки», — поясняет финансист Андрей Хохловский.
Частично вернуть деньги за оплаченную покупку можно несколькими способами. Первое — оформить банковскую карту с опцией кэшбэк. В этом случае средства вернет сам банк или магазин. Второй вариант — это кэшбэк сервисы. Через них можно сделать заказ в магазине. После покупки деньги покупателю перечисляет сайт-агент.
Привлекательность для клиентов понятна. А для банков и магазинов? Самое главное — кэшбэк позволяет привлечь новых клиентов. Помимо этого для магазинов это возможность изучить предпочтения и поведение потребителей.
«Кэшбэк собирает информацию о ваших покупках. Это стандартно прописано в договорах. Данные покупателей для крупных брендов стоят денег, потому что такая информация дает понимание, что востребовано на рынке», — поясняет финансовый эксперт Павел Караванов.
Банки в кэшбэке также заинтересованы. Ведь, как правило, держатели карт с опцией возврата денег тратят больше.
«Большинство кэшбэк программ предусмотрено именно для кредитных карт. Они позволяют стимулировать потребление со стороны клиента. Он больше тратит и чаще платит банку проценты за кредит, потому что не укладывается в льготный бесплатный период, либо платит больше, чем мог бы. В итоге клиент платит больший процент, чем мог бы получить кэшбэк по этой карте», — отмечает эксперт по личным финансам Александр Попов.
Просто и надежно
Карта «Мир» набирает обороты
У кэшбэка есть и минусы. Получить деньги можно не за все покупки. При этом большинство банков вводит такое понятие, как максимальная сумма кэшбэка. Из программы могут исключить, например, если держатель карты вовремя не погасит платеж по кредиту.
Наконец, банальный технический сбой в программе может обернуться недоначисленными деньгами на карту. Несмотря на это, банкиры уверены, что у кэшбэка в России большое будущее. Потенциальную аудиторию оценивают в 20-25 миллионов человек.
На западе кэшбэк активно развивается с начала 1990-х годов. Так, в США карты с такой услугой есть у каждого второго.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
5 преступных сценариев, или как не стать жертвой мошенников у себя дома За неделю из латвийских банков вкладчики забрали €365 млн В блокчейне биткоина нашли сотни ссылок на детскую порнографию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову244
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»829
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева237
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение