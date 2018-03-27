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Директор «Вест Бромвича» Дженкинс заявил, что у клуба нет денег на зарплату футболистам
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Директор «Вест Бромвича» Дженкинс заявил, что у клуба нет денег на зарплату футболистам 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Sports.ru
ТАСС, 27 марта. Исполнительный директор английского клуба «Вест Бромвич» Марк Дженкинс заявил, что из-за финансовых проблем у команды нет денег на зарплату футболистам. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.
"Скажу честно, с момента возвращения в клуб я пребываю в шоке от некоторых решений, которые были приняты за это время. Конечно, во многих ситуациях я бы поступил по— другому. Сейчас у клуба уже нет денег на зарплаты", — сказал Дженкинс.
Дженкинс работал в качестве функционера «Вест Бромвича» с 2002 по 2016 год. В феврале 2018 он снова вернулся в совет директоров команды.
В текущем сезоне «Вест Бромвич» занимает последнее место в чемпионате Англии, набрав 20 очков.
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