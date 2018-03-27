Reddit поможет игрокам со всего света обменяться подарками

Хотя на дворе конец марта, Reddit проводит ивент с тайным Санта-Клаусом: постояльцам форума предлагают обменяться подарками. Происходит это анонимно, по довольно хитрым правилам. Фанаты, например, киберспорта оставляют заявку на участие и указывают критерии подарка. То есть любимую команду, атлета, игру и так далее. Учитывая пожелания, система подбирает пары, которые должны отправить друг другу презенты. Подразумеваются как физические предметы, так и виртуальные.

Запись закончится 2 апреля: тот, кто хочет участвовать, должен завести аккаунт на Redditgifts. Далее требуется подтвердить учетную запись, ответив на электронное письмо, и привязать к ней профиль с «Реддита». Подобные заморочки нужны для контроля: наказать обманщиков и не плодить левые «учетки».

Записавшись в программу, каждый получает один кредит, который уйдет на то, чтобы участвовать в одном обмене. Если пользователь выполнил обязательства, кредит возвращается для будущих сделок. Если кинуть ближнего своего, то счет становится отрицательным (-1). До тех пор, пока не выполнятся все обещания, карма не очистится.

Обменявшись пожеланиями, анонимы начинают искать подарки, руководствуясь вкусами адресата. Подарок, цифровой или физический, должен стоить не меньше $20. Наивысшая денежная планка не установлена. Подобрать подарок — лишь полдела, его нужно отправить и доставить. Посылка обязана прийти не позже 20 апреля: тот, кто задерживается, должен отписаться об этом своему партнеру по обмену.

В итоге каждая из сторон должна предоставить доказательство, что подарок был куплен и отправлен. Требуется поблагодарить своего Санту, подтвердив полученный презент в специальном меню. Благодаря опциям сайта, много времени и сил не это не уйдет.