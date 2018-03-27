Годовая серия встреч с заказчиками с бюджетом на безопасность свыше 30 млн рублей

Подробности в блоге http://www.tbforum.ru/blog Чтобы встретиться с крупными заказчиками еще до ТБ Форума 2019, для партнеров и участников смотра технологий организуется годовая программа закрытых встреч с крупнейшими заказчиками. Команда ТБ Форума заинтересована в том, чтобы производители подходили к событию с определенным портфелем проектов и предложений, готовых к реализации и учитывающих специфику и интересы конечных заказчиков.

Годовая программа встреч формируется по следующим направлениям:

• Безопасность массовых и спортивных мероприятий

• Безопасный и умный город

• Системы безопасности для объектов промышленности/нефтегаза/энергетики

• Безопасное применение дронов/защита от дронов

• Цифровая экономика: технологический прорыв и риски безопасности

• Системы безопасности для ритейла и торговых центров

• Технологии безопасности для банковского сектора

• Информационная безопасность (при участии ФСТЭК)

• Системы безопасности для объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (железнодорожный транспорт, аэропорты, метрополитены, автотранспорт, стивидоры, городской транспорт)

Чтобы присоединиться к годовой программе встреч с крупнейшими заказчиками систем безопасности и продемонстрировать типовые решения и реализованные проекты в смотре технологий на ТБ Форуме 2019 — оставьте заявку. До 30 марта 2018 года действуют выгодные условия раннего бронирования.