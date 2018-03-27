ЦБ Казахстана запустил торги бумагами с blockсhain

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Глава ЦБ Казахстана Данияр Акишев объявил о начале продаж ценных бумаг при помощи технологии blockсhain через мобильное приложение.

"Сегодня Национальный банк республики Казахстана (НБ РК) запустил новый технологический продукт — систему Invest Online. Это мобильное приложение позволит в онлайн-режиме инвестировать средства в ноты НБ РК, в том числе на небольшие суммы", — заявил глава Нацбанка Данияр Акишев во время презентации Invest Online в Алматы на специальном брифинге.

"Система работает круглосуточно, нет никаких комиссий и налогов, все операции прозрачны и бесплатны. У этих ценных бумаг абсолютная ликвидность — их можно продать обратно в любой момент, получив гарантированный доход с ежедневным начислением", — отметил Акишев.

В основе работы системы Invest Online заложены три инновационных решения.

Во-первых, впервые на государственном уровне применена технология «блокчейн». Каждая транзакция записывается в неразрывную цепочку блоков в виде распределенного реестра, что обеспечивает сохранность и неизменность информации.

Во-вторых, впервые Нацбанком Казахстана выпущены электронные деньги, которые будут применяться для расчетов по операциям с ценными бумагами.

В-третьих, все операции доступны онлайн на электронных устройствах.

"Данная система, благодаря своим широким технологическим возможностям, позволит работать с ценными бумагами не только Нацбанка, но и крупных казахстанских компаний, которые планируют выходить на IPO, в том числе с привлечением денег населения. В перспективе Invest Online — удобная и безопасная площадка для работы с любыми ценными бумагами, пользоваться которой смогут все казахстанцы", — заявил глава регулятора.

"Эмиссия краткосрочных нот стартует с 27 марта текущего года. Общий объем эмиссии составляет 50 млрд тенге (1 доллар — 319,26 тенге). Ставка доходности по этим ценным бумагам составляет 8,5% годовых. Это означает, что на текущую дату вы можете купить ноту за 92 тенге, продав ее через год за 100 тенге", — отметил Акишев.

Доход начисляется ежедневно. «Вы можете в любой момент времени продать ноты, получив начисленную сумму. Процесс начисления дохода можно мониторить через личный кабинет в системе Invest Online», — пояснил глава Нацбанка страны.

Специальное мобильное приложение Invest Online уже сейчас доступно в Play Market и в ближайшее время будет доступно для скачивания в App Store.

Скачав мобильное приложение и, зарегистрировавшись в системе удобным способом, можно начать процедуру покупки краткосрочных нот.

"Регистрация возможна с использованием ЭЦП, получаемой в ЦОНах, либо через личный кабинет АО «ЕНПФ», а также — в Центральном депозитарии ценных бумаг, если у вас здесь есть счет. В этом случае достаточно ввести номер счета", — подчеркнул глава финрегулятора.