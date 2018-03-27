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Электронный атлас региона создан в Архангельской области
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Электронный атлас региона создан в Архангельской области 

ТАСС 13 часов назад
АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Электронный атлас региона, содержащий не только карты, но и информацию по восьми разделам, в том числе туристическому и историческому, создан в Архангельской области. Как сообщила ТАСС начальник отдела картографии и геоинформационных систем управления информационно-коммуникационных технологий Наталья Коновалова, атлас области не переиздавался с 1976 года.
"Атлас содержит восемь разделов: общий, природный, социальный, экономический, туристический, исторический, арктический и экологический. Сейчас подход, по сравнению с тем, что было 40 лет назад, другой, поэтому разделы по туризму, истории, экологии и Арктике совершенно новые. Например, совершенно новая тема — ракетно-космическая деятельность, новые материалы по геологии. Или, если брать про население, в старом атласе была только численность, сейчас мы указываем рождаемость — смертность, браки — разводы", — пояснила Коновалова.
Как пояснила собеседница агентства, все карты прежнего атласа были полностью оцифрованы. Новый атлас получился примерно в три раза больше старого. «Старый атлас — примерно треть от того, что мы сделали, по количеству карт», — пояснила она.
Кроме карт, атлас содержит информацию по истории, культуре, интересным объектам региона. Сейчас, по словам Коноваловой, необходимо, чтобы информация в атласе постоянно обновлялась. «Задача — организовать его обновление, [установить] регламент, по которому муниципальные органы власти будут высылать нам информацию с определенной периодичностью, чтобы она обновлялась», — сказала она.
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