ЕЦБ опасается махинаций с банковской отчетностью 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил аудиторов о том, что кредиторы могут попытаться воспользоваться переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, чтобы распространить убытки по кредитам на несколько лет и не отражать их в финансовых результатах за 2017 год, сказали три человека, знакомые с этим вопросом, передает Bloomberg.
Единый надзорный механизм (SSM) ЕЦБ, который контролирует крупнейшие банки региона, отметил риск в начале этого года в рамках своего регулярного диалога с бухгалтерами, которые проверяют балансы кредиторов, заявили источники издания. Изменение в новых правилах бухгалтерского учета могло бы привести к тому, что банки классифицировали бы плохие кредиты таким образом, чтобы распространить убытки от них на пятилетний прошедший период вместо немедленного отражения в отчетах. Один из источников сказал, что SSM предупредил банки, чтобы они не маскировали убытки, завершая свою финансовую отчетность за 2017 год. В то же время источник не сообщил, был ли SSM удовлетворен тем, как банки раскрыли свои данные за 2017 год.SSM также проинформировал Европейское банковское управление, которое контролирует банковские правила ЕС, о своих опасениях. Во время обсуждения этого вопроса совет SSM согласился с тем, что надзорный орган может ввести дополнительные начисления капитала, если обнаружатся нарушения. Новый стандарт учета МСФО (IFRS) 9, который вступает в силу в этом году, требует от кредиторов резерва по отношению к ожидаемым убыткам по кредитам. Законодатели ЕС ранее разрешили вводить пятилетний период, в течение которого будет поэтапно проявляться влияние увеличения резервов. Европейские кредиторы готовятся к стресс-тестам своих балансов в Европе в конце этого года, когда также будет проверено влияние новых правил учета проблемных кредитов. В то время как усиление экономического роста на континенте способствовало увеличению прибыли, необходимость обеспечения долгосрочного кредитного портфеля повлияла на балансы кредиторов, особенно в Италии, Греции и на Кипре.