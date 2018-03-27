Журнал ЦБ «Деньги и кредит» поменял формат, главным редактором стала Ксения Юдаева

Выпускаемый Банком России журнал «Деньги и кредит» с 2018 года меняет формат: становится преимущественно академическим изданием и отдает предпочтение научно-исследовательским публикациям, основанным на применении экономико-математических методов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Главным редактором журнала стала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева , курирующая в том числе научно-исследовательскую работу ЦБ. Юдаева имеет степень доктора экономики Массачусетского технологического института (Ph. D. MIT), является автором научных публикаций по вопросам экономики. Ее заместители Константин Стырин и Надежда Иванова , совмещающие работу в Банке России с академической деятельностью, входят в 25% самых цитируемых российских экономистов (рэнкинг RePEc, февраль 2018 года), указывают в Центробанке.

Сформирован совет редакторов журнала, представленный зарубежными и российскими экспертами, которые ведут активную научную деятельность и публикуются в ведущих мировых академических изданиях. Соредакторы журнала участвуют в отборе и рецензировании статей обновленного издания.

С этого года журнал «Деньги и кредит» будет выходить ежеквартально в двух идентичных версиях — на русском и английском языках. Английское название журнала — Russian Journal of Money and Finance. «Издание будет знакомить российских исследователей с тем, как развивается мировая экономическая наука, в первую очередь в сферах, имеющих прямое отношение к мандату центральных банков. И одновременно информировать международную аудиторию о результатах и развитии научной работы российских исследователей», — поясняют в ЦБ.

Еще одним новшеством названо то, что издание становится журналом открытого доступа, все его публикации будут доступны на сайте Банка России.

«Цель всех этих преобразований — в поддержке развития исследований макроэкономических и финансовых тенденций в странах с развивающимися рынками, в формировании авторитетной площадки по обсуждению научных идей, в содействии интеграции науки и практики», — отмечает Ксения Юдаева.

Первый номер обновленного журнала «Деньги и кредит» опубликован на сайте ЦБ.

Как указано в справке регулятора, журнал «Деньги и кредит» — одно из старейших банковских изданий. Впервые журнал с таким названием Госбанк выпустил в 1938 году. С 1927 по 1938 год выходил бюллетень Госбанка, который и был преобразован в журнал. Можно сказать, что у издания две даты основания, но за точку отсчета берется дата появления названия. С середины 1941 года по 1946 год (то есть четыре полных года) журнал не издавался, поэтому в нумерации первого выпуска 2018 года указан том 77 — это порядковый год выхода журнала без учета перерывов в выпуске.