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Большинство обращений жителей Новогиреева в управу касалось вопросов ЖКХ и благоустройства
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Большинство обращений жителей Новогиреева в управу касалось вопросов ЖКХ и благоустройства 

Управа района Новогиреево 14 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
В управе района Новогиреево за прошлый год рассмотрено больше трех тысяч обращений граждан, как письменных, так и устных, полученных на личном приеме главы управы.
Из них более одной тысячи трехсот вопросов получили положительный ответ, еще по такому же примерно количеству обращений были даны квалифицированные разъяснения.
На данный момент на контроли в управе осталось семьдесят шесть таких обращений.
По словам главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва, большая часть вопросов и обращений поступила на темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории района. в целом же круг тем, которые волнуют жителей района Новогиреево, очень широк. Это вопросы градостроительства и архитектуры, транспорта, торговли и услуг, гаражного хозяйства, жилищной политики, имущественно-земельных отношений, безопасности и охраны порядка, культуры, образования и другие.
Но личные обращения в управу района — неединственный канал связи с населением.
Новогиреевцы задавали вопросы также через справочно-информационную службу «Горячая линия», а также через портал правительства Москвы «Наш город». Таких электронных обращений за прошедший год поступило более шести тысяч, что почти в в два раза больше, чем в 2016 году.
Фото — Матвей Серов.
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