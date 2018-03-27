Руслан Бортник: У Порошенко появляется новый финансово-силовой репрессивный монстр

В Киеве проходит круглый стол, презентующий законопроект о создания нового правоохранительного органа по борьбе с финансовыми преступлениями — Национального бюро финансовой безопасности (НФБУ). Эта структура призвана прийти на смену ранее упраздненной Налоговой полиции, которая была частью МВД и не подчинялась президенту напрямую.

Автором законопроекта является депутат от БПП Нина Южанина. Мдея заключается в том, что у бюро будет неограниченный доступ к информации — список ресурсов, который описан в законопроекте, не является исчерпывающим, а там все реестры и базы данных. То есть, в зоне внимания НБФБ — вся экономическая деятельность страны, которую осуществляют все субъекты хозяйствования и физлица.

«Появляется новый финансово-силовой репрессивный монстр. Очевидно, что это попытка реализовать изменения в пользу президента. Контроль над финансами — ключевая сфера, которая его интересует больше всего. Именно поэтому проводилась реформа банковской системы, в результате которой ликвидировали 100 коммерческих банков. Тот, кто контролирует финансы, тот будет контролировать выборы», — сказал эксперт Руслан Бортник в эфире NewsOne.

Кроме того, как считает эксперт, это продолжение политики на «удушение НАБУ». «Не стоит ожидать закрытие НАБУ, но как видим, от него системно откусывают части полномочий», — сказал эксперт.