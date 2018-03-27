Ещё
Руслан Бортник: У Порошенко появляется новый финансово-силовой репрессивный монстр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Руслан Бортник: У Порошенко появляется новый финансово-силовой репрессивный монстр 

Украина.ру 14 часов назад
Фото: Украина.ру
В Киеве проходит круглый стол, презентующий законопроект о создания нового правоохранительного органа по борьбе с финансовыми преступлениями — Национального бюро финансовой безопасности (НФБУ). Эта структура призвана прийти на смену ранее упраздненной Налоговой полиции, которая была частью МВД и не подчинялась президенту напрямую.
Автором законопроекта является депутат от БПП Нина Южанина. Мдея заключается в том, что у бюро будет неограниченный доступ к информации — список ресурсов, который описан в законопроекте, не является исчерпывающим, а там все реестры и базы данных. То есть, в зоне внимания НБФБ — вся экономическая деятельность страны, которую осуществляют все субъекты хозяйствования и физлица.
«Появляется новый финансово-силовой репрессивный монстр. Очевидно, что это попытка реализовать изменения в пользу президента. Контроль над финансами — ключевая сфера, которая его интересует больше всего. Именно поэтому проводилась реформа банковской системы, в результате которой ликвидировали 100 коммерческих банков. Тот, кто контролирует финансы, тот будет контролировать выборы», — сказал эксперт Руслан Бортник в эфире NewsOne.
Кроме того, как считает эксперт, это продолжение политики на «удушение НАБУ». «Не стоит ожидать закрытие НАБУ, но как видим, от него системно откусывают части полномочий», — сказал эксперт.
Украина.ру: последние новости
В Хмельницкой области бандеровское знамя будут использовать наравне с государственным Парубий призвал ЕС ввести санкции против «Северного потока-2» ВТБ собирается вложить $100 млн в украинскую экономику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным327
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово18
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово446
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации42
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение