Деловой совет БРИКС поддержал женское предпринимательство

На заседании Делового совета БРИКС Шанхае была поддержана российская инициатива о создании отдельной структуры, направленной на развитие женского предпринимательства в странах пятерки.

"Речь идет о создании своего рода женского делового клуба БРИКС для профессионального общения женщин-предпринимателей. Пока не ясно, как он будет официально называться, — пояснил глава российской части ДС БРИКС, Президент ТПП РФ Сергей Катырин . — Это наша, российская, инициатива, выдвинутая еще в июле прошлого года на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС

Такая структура будет содействовать расширению делового сотрудничества женщин-предпринимателей из стран БРИКС, в том числе с учетом социального и гуманитарного аспектов сотрудничества между странами пятерки, считает Сергей Катырин.

Кроме того, на совете БРИКС принято решение учредить рабочую группу по цифровой экономике. «Это очень своевременно и актуально для делового сообщества стран БРИКС, для мирового сообщества в целом», — отметил глава ТПП РФ.

В условиях цифровизации, по словам Сергея Катырина, необходимо решить целый ряд задач, таких, как нормативное регулирование, финансовый контроль, защита данных, формирование IT-инфраструктуры и подготовка кадров с соответствующими компетенциями.