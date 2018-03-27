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Деловой совет БРИКС поддержал женское предпринимательство
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Деловой совет БРИКС поддержал женское предпринимательство 

Российская Газета 14 часов назад
На заседании Делового совета БРИКС в Шанхае была поддержана российская инициатива о создании отдельной структуры, направленной на развитие женского предпринимательства в странах пятерки.
"Речь идет о создании своего рода женского делового клуба БРИКС для профессионального общения женщин-предпринимателей. Пока не ясно, как он будет официально называться, — пояснил глава российской части ДС БРИКС, Президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Это наша, российская, инициатива, выдвинутая еще в июле прошлого года на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС.
Такая структура будет содействовать расширению делового сотрудничества женщин-предпринимателей из стран БРИКС, в том числе с учетом социального и гуманитарного аспектов сотрудничества между странами пятерки, считает Сергей Катырин.
Кроме того, на совете БРИКС принято решение учредить рабочую группу по цифровой экономике. «Это очень своевременно и актуально для делового сообщества стран БРИКС, для мирового сообщества в целом», — отметил глава ТПП РФ.
В условиях цифровизации, по словам Сергея Катырина, необходимо решить целый ряд задач, таких, как нормативное регулирование, финансовый контроль, защита данных, формирование IT-инфраструктуры и подготовка кадров с соответствующими компетенциями.
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