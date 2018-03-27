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В России набирает популярность индустрия майнинг-отелей
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В России набирает популярность индустрия майнинг-отелей 

BitCryptoNews 14 часов назад
Фото: BitCryptoNews
Российские майнеры все чаще переносят свое шумное оборудование из дома в майнинг-отели.
По расчетам сайта «Юла», позволяющего пользователям бесплатно размещать свои товары и услуги, количество объявлений по сдаче майнинг-отелей возросло в шесть раз. Такие помещения позволяют добытчикам криптовалюты освободить жилищное пространство от шумных ферм и разместить его вдали от дома.
Популярность майнинг-отелей вызвана дороговизной электроэнергии, а также проблемами с законодательством, ведь теперь нелегальный майнинг официально запрещен в России.
Если вы решили воспользоваться данной услугой, вы можете лишиться своих дорогостоящих майнинг-ферм и ASIC, ведь ваш арендатор может оказаться мошенником.
Стоит отметить, что самые дешевые помещения — в Уфе и Иваново, стоимость одного квадратного метра составляет примерно 2550 рублей.
Ранее мы писали, что промышленным майнерам создадут специальные налоговые условия.
фото: Pexels
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