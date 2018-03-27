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Госкорпорация Ростех — стратегический партнер главного события цифровой экономики
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Госкорпорация Ростех — стратегический партнер главного события цифровой экономики 

Ростех 14 часов назад
Фото: Ростех
С 6 по 8 июня 2018 года в Иннополисе состоится ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2018». Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех и АНО «Цифровая экономика».
ЦИПР — актуальная межотраслевая площадка для глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государства по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности.
Конференция ЦИПР традиционно объединяет ключевых участников так называемой новой экономики России: руководителей федеральных и региональных ведомств, представителей бизнес-, инвест— и научного сообществ. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 6500 человек. Во время дискуссий, лекций, круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий других форматов выступят более 200 спикеров.
Основная цель ЦИПР-2018 — переход качества цифровой повестки России на новый уровень. При сложных трансформационных процессах важным шагом является создание механизмов операционного управления программой изменений с целью обеспечения ее жизнеспособности и эффективности. Именно поэтому в рамках мероприятия в Иннополисе будут обсуждаться инструменты, внедрение которых обеспечит оптимальные условия для построения цифровой экономики и реализации принятой программы.
Ранее, в рамках ЦИПР-2017, состоялось первое заседание рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», на котором присутствовали помощник президента РФ Андрей Белоусов и помощник президента Игорь Щеголев. Дорожная карта по цифровой экономике обсуждалась не только в ходе мероприятий, предусмотренных основной повесткой, но и в рабочих группах с участием экспертов рынка.
Госкорпорация Ростех традиционно выступает стратегическим партнером форума и принимает активное участие в формировании деловой программы конференции. Ежегодно в рамках ЦИПР выступают эксперты, представляющие холдинги и компании, входящие в Госкорпорацию Ростех, а также подводятся годовые итоги работы, презентуются новые решения и продукты.
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