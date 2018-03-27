Госкорпорация Ростех — стратегический партнер главного события цифровой экономики

ЦИПР — актуальная межотраслевая площадка для глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государства по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности.

Конференция ЦИПР традиционно объединяет ключевых участников так называемой новой экономики России: руководителей федеральных и региональных ведомств, представителей бизнес-, инвест— и научного сообществ. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 6500 человек. Во время дискуссий, лекций, круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий других форматов выступят более 200 спикеров.

Основная цель ЦИПР-2018 — переход качества цифровой повестки России на новый уровень. При сложных трансформационных процессах важным шагом является создание механизмов операционного управления программой изменений с целью обеспечения ее жизнеспособности и эффективности. Именно поэтому в рамках мероприятия в Иннополисе будут обсуждаться инструменты, внедрение которых обеспечит оптимальные условия для построения цифровой экономики и реализации принятой программы.

Ранее, в рамках ЦИПР-2017, состоялось первое заседание рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», на котором присутствовали помощник президента РФ Андрей Белоусов и помощник президента Игорь Щеголев . Дорожная карта по цифровой экономике обсуждалась не только в ходе мероприятий, предусмотренных основной повесткой, но и в рабочих группах с участием экспертов рынка.

Госкорпорация Ростех традиционно выступает стратегическим партнером форума и принимает активное участие в формировании деловой программы конференции. Ежегодно в рамках ЦИПР выступают эксперты, представляющие холдинги и компании, входящие в Госкорпорацию Ростех, а также подводятся годовые итоги работы, презентуются новые решения и продукты.