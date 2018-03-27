В Севастополе с 1 апреля введут безналичную оплату проезда

СЕВАСТОПОЛЬ , 27 марта. / ТАСС /. Власти Севастополя планируют ввести безналичную оплату проезда в городском общественном транспорте с 1 апреля этого года. Об этом во вторник в заксобрании сообщил директор департамента транспорта Севастополя Игорь Титов

"Электронная система оплаты проезда, ее можно разделить на две части — первое это карточка, которую можно прислонить к валидатору, а второе — единая [социальная] карточка севастопольца, которая выдается льготникам. Первая начнет действовать с 1 апреля, а вторая — это банковская карточка, срок — два месяца", — сказал Титов.

Он отметил, что до конца марта городской общественный транспорт оборудуют аппаратами для приема безналичной оплаты проезда — валидаторами. Их установят не только в автобусах и троллейбусах, но и на катерах и паромах, которые курсируют между северной стороной Севастополя и центром города.

Ранее сообщалось, что социальная карта жителя Севастополя — проект, реализуемый правительством города по аналогии с применением подобных карт в других регионах, в том числе в Москве , где с использованием социальной карты обеспечивается удобство реализации прав на льготный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, карта позволяет обеспечить удобство и безопасность получения пенсий, стипендий, субсидий, пособий, городских социальных выплат и собственных средств. С помощью социальной карты можно оплачивать различные услуги, в том числе жилищно-коммунальные, налоги, рассчитываться за товары в магазинах.

По данным властей Севастополя, порядка 42% жителей города имеют право льготного проезда в общественном транспорте.