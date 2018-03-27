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Центр «Ромир» узнал объем «свободных денег» у россиян
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Центр «Ромир» узнал объем «свободных денег» у россиян 

360tv.ru 1 час назад
Исследовательский центр «Ромир» провел исследование. Специалисты выяснили, каким объемом «свободных денег» владеют россияне. Данные касаются финансов, которые остаются после расходов на необходимые нужды и оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Сотрудники центра «Ротмир» выяснили, что объем «свободных денег» у россиян в январе 2018 года составлял 17,8 тысячи рублей. Спустя месяц этот показатель достиг максимума за 10 лет — 18,8 тысячи рублей.
Столица Великобритании продолжает возглавлять список крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Соединенного королевства покинуть Евросоюз.
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