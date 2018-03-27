Центр «Ромир» узнал объем «свободных денег» у россиян

Исследовательский центр «Ромир» провел исследование. Специалисты выяснили, каким объемом «свободных денег» владеют россияне. Данные касаются финансов, которые остаются после расходов на необходимые нужды и оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Сотрудники центра «Ротмир» выяснили, что объем «свободных денег» у россиян в январе 2018 года составлял 17,8 тысячи рублей. Спустя месяц этот показатель достиг максимума за 10 лет — 18,8 тысячи рублей.