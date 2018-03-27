Ощадбанк: На Украине активизировались кибермошенники

О новой волне мошеннических действий предупредил Ощадбанк на своем сайте. Банк обращает внимание клиентов на более изощренные методы обмана.

Если ранее преступники, представляясь сотрудниками банка, пытались получить персональные данные по картам клиентов, то сейчас они создают ресурсы, внешне похожие или в точности копирующие адрес банка. Это называется фишингом.

«Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, который выманивает реквизиты платежных карт под видом предоставления несуществующих услуг, имеющий целью дальнейшее воровство денег с платежных карт», — сообщает пресс-служба банка. Такой очередной фишинговый ресурс сотрудники безопасности банка выявили недавно, что стало поводом обращения в Департамент киберполиции и СБУ . Банк информирует, что не имеет никакого отношения к поддельному сайту и размещенному на нем онлайн-банкингу.

«Хостинг сайта находится за границей, поэтому для его закрытия понадобится время», — сообщается на сайте банка.

Многочисленные отзывы в соцсетях о работе госбанка говорят, о том, что именно сотрудники банка сливают персональную информацию клиентов мошенникам.

«За 2017 год количество преступлений с платежными картами увеличилось втрое. Сумма похищенного — 340 млн гривен», — сообщает ТСН.