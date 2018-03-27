В ГД хотят лишить АСВ права оспаривать снятие средств вкладчиками обанкротившихся банков

Он напомнил, что АСВ при проведении предусмотренных законом процедур в коммерческом банке, у которого отозвана лицензия, начинает оспаривать сделки по снятию гражданами средств со счетов в кредитных учреждениях.

"У нас, к сожалению формируется не совсем правильная правоприменительная практика. Вместо того, чтобы реально искать те средства, которые были выведены топ-менеджером банка, выведены куда-то накануне процедуры оздоровления, АСВ идет по самому простому пути — оно просто подает заявление о признании недействительными всех сделок, которые были совершены в течение года до начала этой процедуры", — сказал он.

"То есть я понимаю, что когда речь идет о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, он может обладать инсайдерской информацией, он действительно может куда-то какие-то деньги вывести. Но когда речь идет о простом гражданине, даже если он узнал, что у банка проблемы и забрал свои деньги — это его собственные деньги, — как можно заставлять его их вернуть? Мне кажется, АСВ пошло немножко не по тому пути…. Вот так просто рубить сплеча — это не совсем тот путь", — убежден депутат.

В связи с этим Сидякин предлагает разработать с профильными комитетами Госдумы — по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — препятствующие такому положению поправки в законодательство.

"Я хотел бы обратиться к нашим профильным комитетам с тем, что если потребуется — разработать поправки в законодательство, которые бы не позволяли такую практику реализовывать, а в рамках протокольного поручения — подготовить комитетам (поручение — прим. ТАСС) обратиться в АСВ с тем, чтобы дать нам в рамках подготовки этих законов информацию о размере, об объемах такого рода претензий, которые АСВ предъявляет нашим гражданам, и использовать эту информацию при подготовке и при работе над соответствующими законопроектами", — отметил парламентарий.