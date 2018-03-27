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Герман Клименко: контроль блокчейна государством необходим
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Герман Клименко: контроль блокчейна государством необходим 

Банки.ру 15 часов назад
Вопрос о том, какое ведомство в России будет регулировать блокчейн, дискуссионный, однако без участия государства в этой сфере не обойтись. Об этом заявил на конгрессе по блокчейну, организованном Российской ассоциацией валют и блокчейна, советник президента РФ Герман Клименко.
«Очевидно, чтобы поместить в систему достоверную информацию, должен быть валидатор. Есть мнение, что при блокчейне не будет нотариусов. А кто будет верифицировать информацию, которая попадет в этот несчастный блокчейн?» — рассуждает Клименко.
«Сплошного телевизора не будет, у каждого государства будет, скорее всего, свой сегмент, как мы сейчас примерно договариваемся о хостинге доменов», — пояснил Клименко.
«Участие государства все равно останется, особенно в денежной системе», — подытожил эксперт.
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