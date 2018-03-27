Художник дарит биткоины через свои картины

Художник из Лос-Анджелеса Энди Бауч (Andy Bauch) представил на выставке New Money коллекцию картин, выполненных из конструктора LEGO. Главной изюминкой картин стала возможность «заработать» на них зрителям.

Картина из 2304 кубиков LEGO с биткоинами на 80 долларов

Каждое из этих произведений искусства представляет собой головоломку, решив которую любой может получить секретный ключ к кошелькам с различными криптовалютами, включая биткоин, Dogecoin, Litecoin и Cannabiscoin. Всего так зашифровано порядка 10 тысяч долларов, до которых можно добраться, проявив смекалку и настойчивость.

Картина из 1440 кубиков LEGO с биткоинами на 70 долларов

По словам Энди Бауча, он попытался помочь людям без глубоких знаний компьютерных технологий визуализировать и понять такой абстрактный концепт, как криптовалюты.

Приобщиться к высокому криптоискусству и попытаться «намайнить» себе биткоинов можно и на сайте художника.