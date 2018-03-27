Экономист назвал иллюзией увеличение свободных денег в руках россиян

Объём «свободных денег» россиян в январе-феврале 2018 года увеличился, по сравнению с аналогичными периодами прошедших лет. Таким образом, он достиг максимума за 10 лет. В первом месяце зимы он в среднем составил 17,8 тысяч рублей, а в феврале — 18,8 тысяч рублей на человека. Такие данные содержатся в исследовании «Ромира».

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире НСН объяснил такую динамику попыткой граждан РФ использовать средства рационально для создания резерва (слушайте аудио).

«Последние несколько лет реальные доходы россиян снижаются. Хотя экономика стабилизировалась, люди стараются использовать средства максимально рационально, поэтому сейчас действуют на рынке осторожно и все потребители пытаются иметь резервы. Из-за этого, несмотря на стабилизацию экономики, доходов и замедление темпов падения нашего благосостояния, люди всё равно экономят больше. Из-за этого кажется, что у них больше свободных средств, на самом деле они создают резерв, на который полагаются, поскольку считают ситуацию не столь предсказуемой», — убеждён эксперт.

Напомним, «свободные деньги» — средства, которые остаются на руках граждан после покупки продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, общественного транспорта, сообщает «Русская планета». Согласно выводам исследования, результаты года ожидаются позитивными, так как был дан хороший старт.