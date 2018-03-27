Ещё
Экономист назвал иллюзией увеличение свободных денег в руках россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономист назвал иллюзией увеличение свободных денег в руках россиян 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Объём «свободных денег» россиян в январе-феврале 2018 года увеличился, по сравнению с аналогичными периодами прошедших лет. Таким образом, он достиг максимума за 10 лет. В первом месяце зимы он в среднем составил 17,8 тысяч рублей, а в феврале — 18,8 тысяч рублей на человека. Такие данные содержатся в исследовании «Ромира».
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире НСН объяснил такую динамику попыткой граждан РФ использовать средства рационально для создания резерва (слушайте аудио).
«Последние несколько лет реальные доходы россиян снижаются. Хотя экономика стабилизировалась, люди стараются использовать средства максимально рационально, поэтому сейчас действуют на рынке осторожно и все потребители пытаются иметь резервы. Из-за этого, несмотря на стабилизацию экономики, доходов и замедление темпов падения нашего благосостояния, люди всё равно экономят больше. Из-за этого кажется, что у них больше свободных средств, на самом деле они создают резерв, на который полагаются, поскольку считают ситуацию не столь предсказуемой», — убеждён эксперт.
Напомним, «свободные деньги» — средства, которые остаются на руках граждан после покупки продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, общественного транспорта, сообщает «Русская планета». Согласно выводам исследования, результаты года ожидаются позитивными, так как был дан хороший старт.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Депутат Госдумы: В бюджете США заложены деньги на подкуп российских СМИ Трагедия в Кемерово. Все подробности к этому часу Путин назвал причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева188
Тулеев попросил прощения у Путина208
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову129
Жизнь зла
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово416
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
03:52
«ВИА Гра» получила новую солистку
Шоу-бизнес
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение