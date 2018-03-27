Саратов получит федеральные деньги на комфортную городскую среду

Сегодня на внеочередном заседании городской думы было озвучено, что Саратов получит денежный транш на создание комфортной городской среды. На 664,2 млн рублей увеличат доходы и расходы городской казны.

В виде субсидий из федерального центра деньги пойдут на финансирование нескольких направлений. Так, на строительство и реконструкцию объектов соцсферы выделят более 279 млн рублей, на программу формирования комфортной городской среды — 278,2 млн рублей. Точечно будет реконстуирован и важный для житеоей спортивный объект. С помощью 99,8 миллионов рублей новую жизнь получит местный стадион «Авангард». Выделен транш на ремонт лицея математики и информатики, а также на модернизацию компьютерной сети дорожного хозяйства.