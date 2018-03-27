Ещё
Саратов получит федеральные деньги на комфортную городскую среду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратов получит федеральные деньги на комфортную городскую среду 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня на внеочередном заседании городской думы было озвучено, что Саратов получит денежный транш на создание комфортной городской среды. На 664,2 млн рублей увеличат доходы и расходы городской казны.
В виде субсидий из федерального центра деньги пойдут на финансирование нескольких направлений. Так, на строительство и реконструкцию объектов соцсферы выделят более 279 млн рублей, на программу формирования комфортной городской среды — 278,2 млн рублей. Точечно будет реконстуирован и важный для житеоей спортивный объект. С помощью 99,8 миллионов рублей новую жизнь получит местный стадион «Авангард». Выделен транш на ремонт лицея математики и информатики, а также на модернизацию компьютерной сети дорожного хозяйства.
АиФ: последние новости
В Саратове сорвавшаяся с крыши глыба раздавила иномарку Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово В Саратовской области пограничники поймали браконьера с 164 раками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева198
Тулеев попросил прощения у Путина184
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову116
Жизнь зла
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово414
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
03:52
«ВИА Гра» получила новую солистку
Шоу-бизнес
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
01:32
ВВС США показали войну будущего
Армия Оружие
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение