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RAEX подтвердило Ставропольпромстройбанку рейтинг «ruB+»
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RAEX подтвердило Ставропольпромстройбанку рейтинг «ruB+» 

Банки.ру 1 час назад
RAEX («Эксперт РА») подтвердило Ставропольпромстройбанку рейтинг кредитоспособности «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный прогноз», сообщает агентство.
Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, RAEX выделяет приемлемую достаточность собственных средств, а также адекватные показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают высокая обеспеченность ссудного портфеля и высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам.
Кроме того, в качестве позитивного фактора аналитики агентства отмечают консервативную инвестиционную политику банка в части размещения средств в ценные бумаги, под залог которых можно привлечь дополнительную ликвидность в рамках сделок РЕПО.
Давление на рейтинг оказывают занимаемые конкурентные позиции на российском банковском рынке при высокой концентрации деятельности на одном регионе. Ограничивают уровень рейтинга слабые показатели рентабельности бизнеса в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности.
Кроме того, отмечается умеренно высокая доля наличных денежных средств в активах и интенсивный наличный денежный оборот, что обусловлено специализацией банка на расчетно-кассовом обслуживании и наличием собственной службы инкассации. Также агентство негативно оценивает умеренно высокую долю ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ, отнесенных к III—V категориям качества и повышенная иммобилизации капитала.
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