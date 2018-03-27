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В 2017 году некоторые депутаты Законодательного собрания не задекларировали доходы на сумму 17 млн рублей
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В 2017 году некоторые депутаты Законодательного собрания не задекларировали доходы на сумму 17 млн рублей 

Prim.News 1 час назад
Их имена не уточняются.
Некоторые депутаты Законодательного собрания Приморского края в 2017 году предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах за 2016 г., сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Так, депутаты не задекларировали в отношении себя, своих супруги (супруга) более 17 млн руб. (с учетом доходов и неотраженных денежных средств, находящихся на банковских счетах на 31.12.2016), 32 банковских счета, одно транспортное средство, четыре земельных участка, одно нежилое помещение», — говорится в пресс-релизе.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурором края внесено представление, которое удовлетворено, отмечается в сообщении.
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