Чего хотят состоятельные клиенты банков 

Среди всех банковских услуг состоятельные клиенты по-прежнему отдают предпочтение вкладам, а из преимуществ кредитных и дебетовых карт в основном выбирают проценты на остаток и кэшбэк. К такому выводу пришли аналитики Frank Research Group, пишут "Ведомости".
Аналитики опросили 4800 премиальных клиентов банков со средствами на счетах и в инвестициях от 2 млн руб. В опросе участвовали клиенты Альфа-банка, Бинбанка, "ФК Открытие", Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка, "Русского стандарта", банка «Санкт-Петербург», Сбербанка, «Уралсиба», «Юникредита» и Citi.
Как следует из данных Frank RG, среди банковских услуг такие клиенты больше всего обращают внимание на комиссии за снятие наличных, премиальное обслуживание, а также на условия конвертации валюты.
Основные небанковские привилегии, интересующие премиум-клиентов, — доступ в VIP-залы аэропортов и страховка для выезда за рубеж — (23,5% и 20,6% соответственно).
Более половины из премиум-клиентов пользуются вкладами или накопительными счетами и только чуть больше 6% покупают ценные бумаги на брокерские счета. Еще меньше доли у инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), накопительного страхования жизни, доверительного управления.
Между тем вложения в ИСЖ растут быстрее остальных, рассказывает главный эксперт Premium & Private Banking Frank RG Любовь Прокопова. «На мой взгляд, связано это с тем, что сами банки активно предлагают этот продукт клиентам, которые ищут замену вкладам», — объясняет она.
Значительно возрос интерес к хранению средств за рубежом: по данным Frank RG, если в прошлом году 11% премиум-клиентов готовы были рассматривать такой вариант, то сейчас — 27%, рассказала Л. Прокопова. «Это можно расценивать как сигнал о снижении доверия клиентов среднего класса к российской финансовой системе», — отмечает эксперт.
Согласно данным Frank RG, 14,1% премиальных клиентов банков больше всего интересуются возможностью начисления процентов на остаток на дебетовой карте, 12,7% — снятием наличных в сторонних банкоматах без комиссии. Размер кэшбэка и стоимость обслуживания дебетовой карты также обращают на себя внимание обладателей премиум-пакетов — 11,7% и 10% из них соответственно. Наличие бонусов по карте волнует лишь 8% опрошенных.
Такую же долю премиальных клиентов интересуют бонусы по кредитным картам, и только 7% интересуются начислением миль. Самая популярная услуга по кредитным картам среди премиум-клиентов — кэшбэк. Он интересен 12% опрошенных Frank RG.
"В прошлом году на первом месте по интересу среди премиальных клиентов были мильные программы дебетовых и кредитных карт. Сейчас в лидерах кэшбэк, что может быть связано с ухудшением условий по карточным программам с милями", — говорит Л. Прокопова. По ее словам, кэшбэк привлекателен, потому что представляет собой реальные деньги, которые поступают на карточный счет.
Наличие кэшбэка, проценты на остаток и прочие бонусные программы по кредитным и дебетовым картам все же больше интересуют клиентов массового сегмента, настаивает вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон. «В премиальном сегменте клиентам важнее набор дополнительных сервисов и привилегий — это консьерж-сервис, возможность приобрести товары на закрытых распродажах, priority pass, отмена комиссии за снятие наличных», — говорит она.