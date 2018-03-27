Чего хотят состоятельные клиенты банков

Среди всех банковских услуг состоятельные клиенты по-прежнему отдают предпочтение вкладам, а из преимуществ кредитных и дебетовых карт в основном выбирают проценты на остаток и кэшбэк. К такому выводу пришли аналитики Frank Research Group, пишут "Ведомости"

Как следует из данных Frank RG, среди банковских услуг такие клиенты больше всего обращают внимание на комиссии за снятие наличных, премиальное обслуживание, а также на условия конвертации валюты.

Основные небанковские привилегии, интересующие премиум-клиентов, — доступ в VIP-залы аэропортов и страховка для выезда за рубеж — (23,5% и 20,6% соответственно).

Более половины из премиум-клиентов пользуются вкладами или накопительными счетами и только чуть больше 6% покупают ценные бумаги на брокерские счета. Еще меньше доли у инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), накопительного страхования жизни, доверительного управления.

Между тем вложения в ИСЖ растут быстрее остальных, рассказывает главный эксперт Premium & Private Banking Frank RG Любовь Прокопова. «На мой взгляд, связано это с тем, что сами банки активно предлагают этот продукт клиентам, которые ищут замену вкладам», — объясняет она.

Значительно возрос интерес к хранению средств за рубежом: по данным Frank RG, если в прошлом году 11% премиум-клиентов готовы были рассматривать такой вариант, то сейчас — 27%, рассказала Л. Прокопова. «Это можно расценивать как сигнал о снижении доверия клиентов среднего класса к российской финансовой системе», — отмечает эксперт.

Согласно данным Frank RG, 14,1% премиальных клиентов банков больше всего интересуются возможностью начисления процентов на остаток на дебетовой карте, 12,7% — снятием наличных в сторонних банкоматах без комиссии. Размер кэшбэка и стоимость обслуживания дебетовой карты также обращают на себя внимание обладателей премиум-пакетов — 11,7% и 10% из них соответственно. Наличие бонусов по карте волнует лишь 8% опрошенных.

Такую же долю премиальных клиентов интересуют бонусы по кредитным картам, и только 7% интересуются начислением миль. Самая популярная услуга по кредитным картам среди премиум-клиентов — кэшбэк. Он интересен 12% опрошенных Frank RG.

"В прошлом году на первом месте по интересу среди премиальных клиентов были мильные программы дебетовых и кредитных карт. Сейчас в лидерах кэшбэк, что может быть связано с ухудшением условий по карточным программам с милями", — говорит Л. Прокопова. По ее словам, кэшбэк привлекателен, потому что представляет собой реальные деньги, которые поступают на карточный счет.