Директор МУПа отправлял электронные обращения волгоградцев в папку «спам»

Директор МУПа «Береславское КХ» специально установил настройки на компьютере так, что поступающие обращения граждан на электронную почту автоматически перемещались в папку «спам».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки прокуратуры Калачевского района, проведенной по обращению жительницы поселка Береславка, было установлено что 14 ноября и 4 декабря 2017 она отправила на официальный адрес электронной почты МУПа обращения, однако их там не оказалось. Сообщения направлялись в папку «спам».

За нарушение порядка рассмотрения заявлений чиновник оштрафован на 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.