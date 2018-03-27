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Директор МУПа отправлял электронные обращения волгоградцев в папку «спам»
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Директор МУПа отправлял электронные обращения волгоградцев в папку «спам» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: v1.ru
Директор МУПа «Береславское КХ» специально установил настройки на компьютере так, что поступающие обращения граждан на электронную почту автоматически перемещались в папку «спам».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки прокуратуры Калачевского района, проведенной по обращению жительницы поселка Береславка, было установлено что 14 ноября и 4 декабря 2017 она отправила на официальный адрес электронной почты МУПа обращения, однако их там не оказалось. Сообщения направлялись в папку «спам».
За нарушение порядка рассмотрения заявлений чиновник оштрафован на 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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