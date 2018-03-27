Автомобили Jaguar Land Rover получат программное обеспечение от BlackBerry

Британская компания решила объединиться с BlackBerry дабы разработать специальное программное обеспечение для следующего поколения автомобилей Jaguar Land Rover. BlackBerry объявила, что совместные разработки будут сосредоточены на разработке операционной системы QNX. Для этого компания выделила целую группу инженеров, которая в первую очередь займется реализацией новой информационно-развлекательной системы для автомобилей Land Rover. Ожидается, что к 2021 году более 82% новых транспортных средств будут оснащены частично цифровыми приборными панелями, в то время как 17,8% — полностью цифровыми.

Известные производители, такие как Jaguar Land Rover отмечают необходимость использования обновленного программного обеспечения, позволяющего идти в ногу с технологиями. Напоминаем, на данный момент английская компания комплектует свои автомобили мультимедийной системой InControl.