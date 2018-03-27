В Москве пройдут Национальный нефтегазовый форум и выставка «Нефтегаз»

Трансфер технологий от науки бизнесу, внедрение инноваций, импортозамещение, а также влияние цифровизации на отрасль ТЭК станут ключевыми темами деловой программы Национального нефтегазового форума (17-18 апреля) и выставки «Нефтегаз» (16-19 апреля), которые пройдут в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

Так, на форуме пройдут сессии, посвященные развитию и анализу деятельности отраслевых кластеров, технопарков и инжиниринговых центров, а также основным проблемам и задачам, стоящим на этапе трансфера высокотехнологичной продукции ТЭК «наука — технологии — бизнес», в том числе в контексте отраслевых программ импортозамещения.

Сегодня в России работают отраслевые кластеры и технопарки, которые представляют собой комплекс нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий, научно-исследовательских организаций, профильных учебных заведений, инжиниринговых центров и особых экономических зон. Формирование таких институтов позволяет комплексно решать задачи создания конкурентоспособных производств, а для предприятий, входящих в специализированные кластеры, предусмотрены меры господдержки, упрощение процедур для прямых иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры путем госфинансирования, предоставление льгот по налогам.

Для ускоренного развития необходимы дополнительные меры, которые проработают в Минэнерго Минпромторге в этом году.

Кроме того, в прошлом году правительство утвердило программу «Цифровая экономика» до 2024 года. Она ориентирована на создание десятка национальных высокотехнологичных предприятий, развивающих сквозные технологии и управляющих цифровыми платформами.

Минэнерго, в свою очередь, давно занимается анализом перехода к интеллектуальному инновационному развитию нефтегазовой отрасли. Проведенные совместно с компаниями отрасли исследования показали, что внедрение IT-технологий позволяет восстановить эффективную добычу легкой маловязкой нефти на обводненных месторождениях, продлить жизнь крупных и гигантских месторождений, возродить старые регионы нефтегазодобычи, а «цифровизация» формирует благоприятные условия для активизации освоения трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных ресурсов нефти и газа, создания новых центров нефтегазодобычи.

Традиционно на повестке форума также будут такие темы, как эффективность переработки сырья, анализ глобальных и локальных энергорынков, новые экономические модели развития отрасли и эффективность деятельности АЗС.