Индекс Банки.ру: изменение средней ставки по кредитам для бизнеса за три месяца

После небольшого (на 0,12 процентного пункта) роста средней процентной ставки по кредитам для бизнеса в феврале в марте ставка заметно понизилась — на 0,47 п. п.

В феврале Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку, что также отразилось на стоимости кредитных предложений.

Продуктовый виджет

Индекс Банки.ру по кредитам для малого и среднего бизнеса определяется как средняя ставка по рублевым кредитам в банках из топ-100 по объему портфеля кредитов, выданных предприятиям и организациям.

Росбанк, «Агросоюз», «Если январь ознаменовался введением новых кредитных программ от банков, то в феврале многие банки пересмотрели стоимость своих кредитных предложений. Среди понижавших ставки можно отметить Сбербанк Москоммерцбанк и прочие. Также на среднюю ставку по кредитам бизнесу оказали влияние продолжающие развиваться государственные программы финансирования. Стоит отметить, что темпы снижения ставок банками несколько замедлились, если раньше ставка понижалась сразу на 1—2 процентных пункта, то сейчас чаще речь идет о десятых процента», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова

При расчете показателя учитывались ставки всей продуктовой линейки банков, предлагаемые только для новых заемщиков (без учета льготных ставок для действующих клиентов или клиентов с положительной кредитной историей в соответствующем банке).